अभिषेक संग शादी से पहले ऐश्वर्या चाहती थीं ऐसा पति, खुद गिनाई थीं क्वालिटी

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया. ऐश्वर्या ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने भविष्य के पति में संवेदनशीलता, विश्वास और ह्यूमर की उम्मीद जताई थी, जो उनके पति अभिषेक बच्चन में पूरी होती है. दोनों ने 2007 में शादी की थी.

कैसी पति चाहती थीं ऐश्वर्या? (Photo: Instagram/@aishwaryaraibachchan_arb)
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने 1 नवंबर अपना 52वां जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस ने हमेशा अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और काम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. उन्होंने एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की थी और एक बेटी की मां भी हैं. हालांकि एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने ‘राइज इन लव’ की इच्छा जताई थी. उन्होंने बताया कि वह भविष्य में अपने पति में क्या गुण चाहती हैं.

कैसा पति चाहती थीं ऐश्वर्या राय?

1999 में अनुराधा प्रसाद के शो लेट्स टॉक पर दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि वो कैसी रिलेशनशिप चाहती हैं. साथ ही उन्होंने उन गुणों की लिस्ट शेयर की थी, जो वो अपने होने वाले पति में चाहती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'साधारण लड़कियों की तरह हम भी बड़े सपने देखना पसंद करती हैं. मैं वो 'ड्रॉप-डेड गॉर्जियस दिखना चाहिए' वाली सोच नहीं रखती, क्योंकि वो सब कुछ नहीं है. मेरी बात क्लिशे लग सकती है, लेकिन सभी लड़कियों या शायद सभी इंसानों की तरह मैं अपने जीवनसाथी में संवेदनशीलता, विश्वास, ईमानदारी और ह्यूमर की एक निश्चित डिग्री चाहती हूं. आप एक निश्चित मित्रता चाहते हैं, कोई जो लोगों का व्यक्ति हो. मैं नहीं कह सकती कि किसी को किसी खास तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी मुझे अंत में मुझे मिलेगा, उसके मन में मुझे लेकर पहले से कोई धारणा न हो जो यहां या स्क्रीन पर जो दिखता है, उस पर आधारित हो.'

Advertisement

जब पूछा गया कि क्या वह कभी प्यार में पड़ी हैं, तो ऐश्वर्या ने जवाब दिया, 'नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि प्यार में ऊंचा उठूंगी. प्यार एक भावना के रूप में बहुत सुंदर है, और हमें ये उपहार मिला है, हम भाग्यशाली हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होना चाहिए. आप जितना लेते हैं, उतना ही देना चाहिए. प्यार एक बहुत व्यापक, व्यक्तिपरक भावना है. मुझे ये उपहार मिला है. मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं.'

फैंस इस थ्रोबैक क्लिप पर इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया, 'जो वह पार्टनर में चाहती हैं, उसमें AB कई बॉक्स टिक करते हैं.' दूसरे ने लिखा, 'अभिषेक इस इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ कहा, सब कुछ हैं... बहुत खुशी है कि वह उनके साथ हैं.' तीसरे फैन ने कहा, 'लगता है वह AB के बारे में बात कर रही हैं.' जबकि एक और ने लिखा, 'यार, उन्हें बात करते सुनना कितना थेरेप्यूटिक है. वह और सुष्मिता सेन जैसी संवेदनशील, समझदार, स्पष्टवादी, बुद्धिमान और इतनी खूबसूरत हैं.'

अभिषेक और ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को इंटीमेट सेरेमनी में शादी रचाई थी. ये शादी मुंबई में बच्चन निवास प्रतीक्षा में हुई थी, जहां कपल के परिवार और करीबी दोस्तों पहुंचे थे. ऐश्वर्या अपनी पर्सनल जिंदगी को लाइमलाइट और सोशल मीडिया की नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं.

---- समाप्त ----
