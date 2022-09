बेटे के नाम को लेकर हुआ सवाल तो ऐसा क्या बोले Saif Ali Khan कि हो रही चर्चा?

फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है. 30 सितंबर को ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर 'विक्रम वेधा' सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. लेकिन रिलीज से दो दिन पहले एक बार फिर फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो गया है और इस बार वजह हैं सैफ अली खान.

सैफ अली खान पर भड़क रहे लोग

जी हां, आपने सही सुना. दरअसल, विक्रम वेधा की रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर सैफ अली खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है. वीडियो में सैफ अली खान कहते दिख रहे हैं कि वो राम के नाम पर अपने बेटे का नाम नहीं रख सकते हैं. इसी वीडियो में करीना को भी दिखाया गया है, जिसमें वो अपने बेटे तैमूर का नाम लेते हुए मुगलों की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं. सैफ और करीना के इस वीडियो के सामने के बाद यूजर्स कपल पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

सैफ अली खान वीडियो में कहते दिख रहे हैं- 'मैं अपने बेटे का नाम अलेक्जेंडर नहीं रख सकता और रियलिस्टिकली उसका नाम राम भी नहीं रख सकता हूं, तो फिर एक अच्छा मुस्लिम नाम क्यों नहीं?' हालांकि, वीडियो में सैफ अली खान ये भी कहते दिख रहे हैं कि वो अपने बच्चों को सेक्युलर वेल्यूज के साथ बड़ा करेंगे, जहां वो एक दूसरे की इज्जत करना सीखें. लेकिन हेटर्स को तो सैफ को ट्रोल करने का मौका मिल गया.

सैफ अली खान के इस वीडियो के साथ उनकी वाइफ करीना कपूर खान की एक वीडियो क्लिप को भी जोड़ा गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक रियलिटी शो में दुलकर सलमान गेस्ट के तौर पर आते हैं, तो सोनम कपूर उनसे पूछती हैं- दुलकर का क्या मतलब है? इसपर एक्टर कहते हैं- ये एक अरेबिक नाम है. ये नाम अलेक्जेंडर से सिमिलर है. इसपर करीना कहती हैं- ओह... वॉरियर की तरह..जैसे तैमूर.

यहां देखें वीडियो

विक्रम वेधा का हो रहा विरोध

सैफ अली खान का ये वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स एक्टर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उनकी फिल्म विक्रम वेधा को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- इनकी पत्नी करीना कपूर है और ये अपने बेटे का नाम राम पर नहीं रख सकते हैं. ऐसा क्यों है?

His wife is Kareena Kapoor and he cannot realistically name his son Ram.

Why is that so ?