अहान शेट्टी के बारे में फैलाई गई गलत अफवाहें, टूटा दिल, बोले- बॉलीवुड में टिके रहना मुश्किल...

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं. अहान को लेकर कुछ वक्त पहले अफवाह थी कि उन्हें उनके 'महंगे एंटूराज' की वजह से फिल्मों से बाहर किया गया. इस पर सुनील का खूब गुस्सा भड़का था. अब खुद अहान शेट्टी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है.

और पढ़ें

अहान ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

कहा जा रहा था कि साहिल नाडियाडवाला की फिल्म सनकी से उन्हें इसी वजह से हटाया गया था. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अहान ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया.

अहान ने कहा,“मेरे बारे में लिखा गया कि मेरी एंटूराज कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इसी वजह से कुछ फिल्में नहीं हुईं, लेकिन ये सब सच नहीं है. मुझे भी पता था कि ये गलत है, मेरे करीबियों को भी पता था और मेरे प्रोड्यूसर्स को भी पता था.”

अहान पर पड़ा असर

अहान ने माना कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए आपको मजबूत दिल रखना पड़ता है. उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके बारे में और भी बुरी अफवाहें फैल सकती हैं और वो इसके लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा,“आगे जाकर ये और भी खराब हो सकता है. ये बातें आप पर असर डालती हैं, लेकिन आपको इन्हें ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, और यही जिंदगी है- आप इससे सीखते हो और आगे बढ़ जाते हो.”

Advertisement

कैसे फेल हुई डेब्यू फिल्म

इन अफवाहों से अहान को दुख पहुंचा. तड़प (2021) के बाद इन चार सालों में, भले ही उन्हें बॉर्डर 2, शाद अली की नई फिल्म और कुछ अन्य प्रोजेक्ट मिले, लेकिन वो आत्म-संदेह से जूझते रहे और महसूस किया कि उनके आस-पास के लोग भी बदलने लगे थे.

उन्होंने बताया,“जब तड़प रिलीज हुई थी, तब लॉकडाउन चल रहा था. थिएटर 50% क्षमता पर चल रहे थे, कई थिएटर खुले भी नहीं थे और चार दिन बाद 25% कैपेसिटी कर दी गई. हम पांच राज्यों का बिजनेस खो बैठे थे.”

उन्होंने कहा,“अगला एक साल इंडस्ट्री के लिए बहुत अनिश्चित था. फिल्में नहीं चल रही थीं, लोग थिएटर नहीं जा रहे थे. ऐसे में बहुत सा सेल्फ-डाउट आने लगा. उस दौरान मैंने कई लोगों को खोया- दोस्त, रिश्तेदार जो अब मेरे साथ नहीं थे. इससे मुझे सीख मिली कि कौन आपके अच्छे और बुरे समय में साथ खड़ा रहता है. यह मेरे करियर और जिंदगी- दोनों के लिए बड़ा सबक था.”

---- समाप्त ----