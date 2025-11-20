scorecardresearch
 

अहान पांडे-अनीत पड्डा का करण जौहर ने कंफर्म किया रिश्ता? बताया बॉलीवुड का अगला कपल

अहान पांडे और अनीत पड्डा की पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर रही. फिल्म की सक्सेस के बाद दोनों की डेटिंग की अफवाह जोरों पर थी. अब इस बीच डायरेक्टर करण जौहर ने बड़ा बयान दिया है.

अहान-अनीत पर क्या बोले करण जौहर? (Photo: YT/YRF)
डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म सैयारा इस साल की सबसे जबरदस्त और कमाऊ फिल्म रही. इस फिल्म के साथ अहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री लोगों बहुत ज्यादा पसंद आई. इसके बाद दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी अफवाहें उड़ती रही. अब इस पर दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर का रिएक्शन भी सामने आया है.

दरअसल हाल ही में करण जौहर, सानिया मिर्जा के टॉक शो 'सर्विंग इट विद सानिया' में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने होस्ट से बात करते हुए अहान और अनीत पड्डा के रिश्ते पर बड़ा हिंट दिया. जिसके बाद दोनों के रिश्ते पर और बात शुरू हो गई.

करण जौहर ने क्या कहा?
जब सानिया मिर्जा ने इंटरव्यू के दौरान करण से पूछा, 'बॉलीवुड के अगले कपल कौन होंगे?' इस पर करण ने तुरंत ही रिएक्ट करते हुए कहा, 'अहान और अनीत पड्डा. हालांकि अभी तक दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है. मुझे ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैंने पता नहीं किया है.' अब फैंस का कहना है कि करण ने इशारों-इशारों में हिंट दे दिया है कि दोनों रिश्ते में हैं.

दोनों को कई बार देखा गया साथ
हालांकि करण जौहर से पहले भी बी-टाउन में ये चर्चा जोरों पर हैं कि अहान और अनीत पड्डा रिलेशनशिप में हैं.  दोनों को एक कॉन्सर्ट के दौरान साथ देखा गया था. इसकी फोटो में भी दोनों ने शेयर की थी.

सैयारा पर क्या बोले थे करण जौहर?
साउथ की फिल्म 'मिराई' के मुंबई में हुए इवेंट के दौरान करण ने सैयारा से अहान और अनीत के बढ़ते फेम पर बात की थी. करण ने इस दौरान कहा था, 'हर फिल्म की अपनी अलग किस्मत और कहानी होती है. कभी-कभी बड़े स्टार्स वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, जबकि दूसरी बार फ्रेश टैलेंट लीड ले लेता है. इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है. आज, सभी एक्टर्स फिल्म के विज़न के साथ तालमेल बिठाते हैं; वे बदलते माहौल के साथ ज्यादा घुलमिल गए हैं. आप हर चीज को एक कैटेगरी में नहीं बांट सकते. अगर आपका विजन बड़ा है, तो नए एक्टर्स भी उसे सच कर सकते हैं.'

वहीं  'सैयारा' फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था और यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था. 45 करोड़ में बनी फिल्म ने 550 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था.

