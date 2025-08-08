scorecardresearch
 

'सैयारा' की एक्ट्रेस अनीत पड्डा संग रिलेशन में अहान पांडे? सीक्रेट मीटिंग के बाद उड़ी अफवाह, करीबी ने बताया सच

सैयारा फिल्म की रिलीज के बाद अहान और अनीत की जोड़ी हिट हो गई है. दोनों की केमिस्ट्री पर यूजर्स फिदा हुए. हाल ही में मुंबई में दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया था. फिल्म रिलीज के बाद पहली बार दोनों को साथ में हैंगआउट करते देखा गया. तबसे उनके डेट करने की खबरें चल रही हैं.

अनीत-अहान के अफेयर का सच क्या (Photo: Instagram @ahaanpandayy)
अनीत-अहान के अफेयर का सच क्या (Photo: Instagram @ahaanpandayy)

इस बीच उनके अफेयर की भी खबरें इंटरनेट पर चल रही हैं. 

गुपचुप हैंगआउट करते दिखे अहान-अनीत

हाल ही में मुंबई में दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया था. फिल्म रिलीज के बाद पहली बार दोनों को यूं साथ में हैंगआउट करते हुए देखा गया. वायरल वीडियो में अहान की मां डीन पांडे भी नजर आईं. तीनों ने मास्क लगाया हुआ था. अहान ने एक्ट्रेस को अपना हाथ थामने के लिए दिया था. लेकिन पब्लिक प्लेस में होने की वजह से अनीत ने उनका हाथ नहीं पकड़ा. दोनों बातों में मशगूल थे. उन्हें इस तरह साथ देख यूजर्स के बीच उनके अफेयर में होने के कयास लगने लगे.

अफेयर की खबरों का सच क्या?

लेकिन सच फैंस को निराश कर सकता है. इंडिया टुडे की एक सूत्र के अनुसार, "अहान और अनीत सिर्फ दोस्त हैं, वो डेटिंग नहीं कर रहे हैं. फिल्म की सफलता ने उन्हें करीब ला दिया है, और वे बहुत खुश हैं. लेकिन वे किसी रिलेशनशिप नहीं हैं.''

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अहान और अनीत के फैंस को झटका लग सकता है. क्योंकि फैंस को उनके रिलेशन में होने की खबर ने खुश कर दिया था. अहान और अनीत की तरफ से अभी तक अफेयर की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है. 

सैयारा की बंपर कमाई

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स द्वारा बनी सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा है. इस फिल्म ने अहान और अनित दोनों को नए उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया है. फिल्म के गाने म्यूजिक लवर्स की जुबान पर चढ़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर मूवी के गानों पर रील्स बन रहे हैं. फैंस को अहान और अनीत के फिर से स्क्रीन पर लौटने का इंतजार है. 

आपको कैसी लगी उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी?

