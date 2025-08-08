'सैयारा' की एक्ट्रेस अनीत पड्डा संग रिलेशन में अहान पांडे? सीक्रेट मीटिंग के बाद उड़ी अफवाह, करीबी ने बताया सच

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. इस फिल्म की रिलीज के बाद अहान और अनीत की जोड़ी हिट हो गई है. दोनों की केमिस्ट्री पर यूजर्स फिदा हुए. इस बीच उनके अफेयर की भी खबरें इंटरनेट पर चल रही हैं.

गुपचुप हैंगआउट करते दिखे अहान-अनीत

हाल ही में मुंबई में दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया था. फिल्म रिलीज के बाद पहली बार दोनों को यूं साथ में हैंगआउट करते हुए देखा गया. वायरल वीडियो में अहान की मां डीन पांडे भी नजर आईं. तीनों ने मास्क लगाया हुआ था. अहान ने एक्ट्रेस को अपना हाथ थामने के लिए दिया था. लेकिन पब्लिक प्लेस में होने की वजह से अनीत ने उनका हाथ नहीं पकड़ा. दोनों बातों में मशगूल थे. उन्हें इस तरह साथ देख यूजर्स के बीच उनके अफेयर में होने के कयास लगने लगे.

अफेयर की खबरों का सच क्या?

लेकिन सच फैंस को निराश कर सकता है. इंडिया टुडे की एक सूत्र के अनुसार, "अहान और अनीत सिर्फ दोस्त हैं, वो डेटिंग नहीं कर रहे हैं. फिल्म की सफलता ने उन्हें करीब ला दिया है, और वे बहुत खुश हैं. लेकिन वे किसी रिलेशनशिप नहीं हैं.''

ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अहान और अनीत के फैंस को झटका लग सकता है. क्योंकि फैंस को उनके रिलेशन में होने की खबर ने खुश कर दिया था. अहान और अनीत की तरफ से अभी तक अफेयर की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है.

सैयारा की बंपर कमाई

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स द्वारा बनी सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा है. इस फिल्म ने अहान और अनित दोनों को नए उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया है. फिल्म के गाने म्यूजिक लवर्स की जुबान पर चढ़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर मूवी के गानों पर रील्स बन रहे हैं. फैंस को अहान और अनीत के फिर से स्क्रीन पर लौटने का इंतजार है.

