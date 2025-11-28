scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अतीत ने डाला अड़ंगा, न मिला काम-खाने के पड़े लाले! पकड़़ी एडल्ट इंडस्ट्री की राह, बना स्टार

शेक्सपीयर त्रिपाठी आज भले ही एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं लेकिन एक वक्त था जब वो हिंदी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े थे. वो इसी में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन अतीत में किए उनके कुछ एरोटिक प्रोजेक्ट्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. उनके सामने आने के बाद से शेक्सपीयर को लगातार प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया.

Advertisement
X
कैसे एडल्ट फिल्म स्टार बने शेक्सपीयर त्रिपाठी? (Photo: IMDb)
कैसे एडल्ट फिल्म स्टार बने शेक्सपीयर त्रिपाठी? (Photo: IMDb)

एडल्ट फिल्म स्टार शेक्सपीयर त्रिपाठी कभी हिंदी टीवी सीरियल्स और फिल्मों का हिस्सा हुआ करते थे. वो गुमराह, ये है आशिकी, ये तेरी गलियां जैसे शोज का हिस्सा रह चुके हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अपने अतीत में किए शोज की वजह से उन्हें इंडस्ट्री को बाय-बाय कहना पड़ा. शेक्सपीयर ने बताया कि उन्हें साइन करके प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था.

जब बंद हुए टीवी के रास्ते

शेक्सपीयर का कहना है कि उनका टीवी इंडस्ट्री में वापसी करना नामुमकिन हो गया था. वो तीन साल तक खाली बैठे. जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वापस एडल्ट इंडस्ट्री की ओर रुख करना पड़ा. शेक्सपीयर ने पैसों के लिए कुछ एडल्ट फिल्में की थीं, लेकिन वो वापस ए लिस्ट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Pratyusha Banerjee's ex Rahul Raj Singh on actress death
24 की उम्र में एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, EX-बॉयफेंड पर लगे थे आरोप, बोला- मुझे हत्यारा... 
palash muchhal smriti mandhana wedding postponed
Film Wrap: पलाश ने दिया स्मृति को धोखा, प्यार में है दीपक चहर की बहन? 
archana puran singh remembers dharmendra
कपिल के शो में धर्मेंद्र संग नाची थीं अर्चना, आखिरी मुलाकात याद कर हुईं इमोशनल 
Malti Chahar shares her struggle story
BB में दीपक चाहर की बहन, सपोर्ट में उतरे क्रिकेटर्स, मालती के लिए मांगे वोट 
gurucharan singh cries for dharmendra
धर्मेंद्र के निधन से टूटे 'तारक मेहता के सोढ़ी', फूट-फूटकर रोए 

स्क्रीन से बातचीत में शेक्सपीयर ने अपने फेम पर बात करते हुए कहा कि- ये मेरा रियल नाम है, तो गूगल करना आसान हो गया. मैंने कुछ टीवी-फिल्में की हुई थी. मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था उस जॉनर में, लेकिन मैं काम करता रहता था, तो इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते थे. ऐसे लोगों का मुझे ढूंढना आसान हो गया. होता क्या है अगर आप एक बार पॉपुलर हो जाओ तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देख सकते. 

Advertisement

खाली बैठने पर हुए मजबूर

आगे उन्होंने कमबैक की उम्मीद खत्म होने पर बात की और कहा कि- पर हुआ क्या कि बीच में मैंने 2-3 सालों के लिए एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, मैं टीवी में वापसी करना चाह रहा था. पर ऐसा हो नहीं पाया. मैं 2021 से लेकर 2023 तक खाली बैठा. मैंने सबको कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन सबने मुझे मुंह पर मना कर दिया. काम देने से साफ मना कर दिया. तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा था, सिवाए एडल्ट इंडस्ट्री में वापसी करने के. मेरे पास खुद के कोई ऐप्स-वेबसाइट्स नहीं थे, जिनसे मैं पैसे कमा सकता. मैं ऐसा एक्टर रहा जो जिस दिन काम कर रहा है उसी दिन कमा के पैसे ला रहा है. तो मेरे पास वापस एडल्ट इंडस्ट्री में वापस जाने के अलावा ऑप्शन नहीं बचा था.

साइन करके प्रॉजेक्ट्स से निकाला बाहर

शेक्सपीयर ने साथ ही रिजेक्शन पर बात की और कहा कि- मैं एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट भी हुआ था, जहां कश्मीरी-पठानी का लुक लेना था. लेकिन उन्होंने कास्ट करके रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने मुझे एक लंबा सा मैसेज किया था व्हाट्स-एप पर, जो मेरे पास अभी भी है. उसमें लिखा था कि- हमें आपको जाने देना होगा, क्योंकि हमने आपका काम (एडल्ट फिल्म) देखा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. दूसरा शो मुझे आफताब शिवदसानी के साथ मिला था, वो काफी अच्छा रोल था. मेरे प्रोस्थेटिक्स भी तैयार हो चुके थे, लेकिन फिर वही हुआ. मैसेज आया- सॉरी का. 

Advertisement

पैसे कमाने का बचा एक ही जरिया

शेक्सपीयर ने अपना दर्द शेयर करते हुए कहा कि- तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया है बजाए इसके कि मैं एडल्ट इंडस्ट्री में वापसी करूं. सोशल मीडिया भले ही बूम कर रहा था, मै लगातार कंटेंट भी क्रिएट कर रहा था, थोड़े पैसे भी कमा रहा था, लेकिन ये समझ गया था कि फिल्म लाइन में अब कुछ नहीं हो सकता था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement