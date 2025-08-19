बंद पड़े अस्पताल में शूट हुई सीरीज, हाल देख कांप गई थी एक्ट्रेस, लगा डर, बोली- वो जगह...

अक्सर ही फिल्मों का शूट करते हुए कभी-कभी एक्टर्स को पैरानॉर्मल एक्टीविटीज का एहसास हो जाता है. रणवीर सिंह तक बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान ऐसा महसूस कर चुके हैं. अब एक्ट्रेस प्रिया बापट, जो हाल ही में सुपरनेचुरल थ्रिलर सीरीज "अंधेरा" में नजर आई हैं, उन्होंने भी इसका खुलासा किया है. प्रिया के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात उस जगह की थी जहां ये फिल्माई गई.

जब प्रिया को लगा डर

प्रिया ने बताया कि वो जगह एक बंद पड़ा अस्पताल था, जो पूरी तरह से चुप्पी और साए से घिरा हुआ था. वहां का माहौल ऐसा था मानो किसी रियल हॉरर कहानी के पन्नों में आ गए हो. प्रिया को असल में वो जगह बेहद डरावनी लगी जिसे देख वो कांप गई थीं.

न्यूज 18 से अपने सबसे डरावने सीन्स को याद करते हुए प्रिया ने कहा, “अस्पताल की एनर्जी बहुत भारी और अंधेरी थी. ये सचमुच एक अस्पताल था, लेकिन सालों से खाली पड़ा था, जैसे समय वहीं ठहर गया हो. पहले दिन, प्राजक्ता, करणवीर और मैं साथ-साथ अंदर गए, तो हमारा पहला रिएक्शन था, ‘ये जगह क्या है?’ फिर टीम ने कैजुअली बताया, ‘तुम लोग यहां सुबह-सुबह 3 बजे शूटिंग करोगे.’ उस जगह की अपनी अलग ही वाइब थी, और हम उसमें जी रहे थे. उसका असर अलग था.”

Advertisement

'अंधेरा' के लिए मिल रही तारीफ

अपने किरदार के बारे में उन्होंने कहा, “एक जबरदस्त, मजबूत किरदार निभाना उस डर के बिल्कुल उलट था, लेकिन डर तो हर किसी के अंदर होता है. बस परिस्थितियां अलग होती हैं जो इसे बाहर लाती हैं. मेरे लिए ये अपने डर को समझने का मामला नहीं था, बल्कि ये समझना था कि मेरी भूमिका (कल्पना) ने अपने सफर में क्या-क्या सामना किया होगा. और सच कहूं तो मुझे ये अनुभव बहुत अच्छा लगा- एक्शन, गोलियां चलाना, पुलिस वाले की तरह दौड़ना, पीछा करना, इसमें सब कुछ था.”

मालूम हो कि, प्रिया बापट बॉलीवुड के साथ मराठी इंडस्ट्री में जाना-पहचाना नाम हैं. साल 2023 में उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस मूवी को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था. संजय दत्त लीड रोल में थे. फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में भी एक्ट्रेस को देखा गया था. प्रिया सिटी ऑफ ड्रीम्स, रफूचक्कर, रात जवान है और जिंदगीनामा जैसे वेब और टीवी शो में रोल प्ले कर चुकी हैं.

---- समाप्त ----