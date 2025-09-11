चलती ट्रेन से कूदी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, बुरी तरह हुईं घायल, कहा- 'बहुत दर्द...'

'रागिनी MMS रिटर्न' और 'प्यार का पंचनामा' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा एक बड़े हादसे का शिकार हो गईं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है. एक्ट्रेस ने पोस्ट में बताया कि वह मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थीं, ट्रेन में चढ़ते ही स्पीड़ बढ़ गई और उनके दोस्त ट्रेन ठीक से पकड़ नहीं सके. इस डर की वजह से वह चलती ट्रेन से कूद गईं. जिससे वह बुरी तरह घायल हो गईं.

बता दें कि इस समय एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वह उनकी जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें.

एक्ट्रेस ने क्या बताया?

एक्ट्रेस करिश्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा, 'कल, चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जाते समय मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया. जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और मैंने देखा कि मेरे दोस्त उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं. डर के मारे, मैं कूद गई और मैं पीठ के बल गिर गई, जिसकी वजह से मेरे सिर में काफी चोट आई है.

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मेरी पीठ में चोट लग गई, मेरा सिर सूज गया और मेरी बॉडी पर चोट के निशान हैं. डॉक्टरों ने MRI करवाने की सलाह दी है ताकि पता चल सके कि सिर की चोट गंभीर नहीं है, मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा है. मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूं. प्लीज मेरे जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करें और मुझे अपना प्यार भेजें.

एक्ट्रेस की दोस्त ने क्या कहा?

वहीं एक्ट्रेस की एक दोस्त ने हॉस्पिटल से उनकी फोटो शेयर की है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'विश्वास नहीं हो रहा कि करिश्मा के साथ ऐसा हुआ है. मेरी दोस्त ट्रेन से गिर गई. उसे कुछ भी याद नहीं है. हमने उसे जमीन पर पड़ा पाया और उसे तुरंत यहां लाए. डॉक्टर अभी भी स्थिति का पता लगा रहे हैं. जल्दी ठीक हो जाओ.'

