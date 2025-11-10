scorecardresearch
 

हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट, बताया अब कैसी है उनकी हालत, बोलीं- प्रार्थना...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्टर की हेल्थ अपडेट शेयर की है, साथ ही सभी से प्रार्थना करने की अपील की हैं.

धर्मेंद्र की सेहत पर बोलीं हेमा मालिनी (Photo: Instagram/@dreamgirlhema)
89 वर्षीय एक्टर धर्मेंद्र के मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर फैंस इस समय काफी चिंतित हैं. सोमवार को एक्टर को लेकर जब से खबर आई तभी से कोई न कोई देओल परिवार से हॉस्पिटल में मिलने पहुंच रहा है. उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई गई. इस बीच धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी का रिएक्शन भी सामने आया है.

वेंटिलेटर पर नहीं हैं एक्टर
देओल फैमिली की टीम ने इंडिया टुडे/आजतक को बताया कि धर्मेंद्र अस्पताल में जरूर हैं, लेकिन उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. चिकित्सकों ने उन्हें घर जाने की सलाह नहीं दी है. वो 48 घंटे निगरानी में रहेंगे. उनकी हालत में सुधार हो रहा है. वह वेंटिलेटर पर नहीं हैं.'

हेमा मालिनी ने पोस्ट कर क्या कहा?
एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, 'मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद देती हूं, जो अस्पताल में निगरानी में हैं. उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की रिकवेस्ट करती हूं.'

दूसरी बार एडमिट हुए धर्मेंद्र
जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र को दूसरी बार उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 10 दिन पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. फैंस उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं.

