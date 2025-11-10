एक साल से UAE की जेल में बंद है सेलिना जेटली के भाई, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल, बोलीं- एक भी रात बिना रोए...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली बीते एक साल से UAE (यूनाइटेड अरब एमिरेट्स) में हिरासत में हैं. एक्ट्रेस अपने भाई को वापस लाने के हर काफी कोशिश कर रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने भाई की याद में सो नहीं पातीं.

भाई को याद कर हुई इमोशनल

सेलिना ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से अपने भाई की फोटो शेयर कर लिखा, 'मेरा भाई और मैं. मेरे डंपी मैं उम्मीद करती हूं तुम ठीक हो, उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं. उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी रात बिना रोए नहीं सोई. उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. उम्मीद करती हूं कि भगवान अब आखिरकार तुम पर और मुझ पर दया करेंगे, मेरे भाई तुम्हारा इंतजार कर रही हूं.'

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली आशा

बीते दिनों सेलिना ने बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके भाई को अरब हिरासत से छुड़वाने और भारत वापस लाने के लिए मदद का आश्वासन दिया है और जांच एजेंसियों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. इस बार में भी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 3 नवंबर 2025 को लिखा था, 'एक सैनिक के लिए खड़ा होना, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से उम्मीद की किरण मिली है. 14 मुश्किल महीनों के बाद मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी है.'

