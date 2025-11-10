scorecardresearch
 

एक साल से UAE की जेल में बंद है सेलिना जेटली के भाई, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल, बोलीं- एक भी रात बिना रोए...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के रिटायर्ड मेजर भाई विक्रांत कुमार जेटली बीते एक साल से UAE की जेल में बंद हैं. एक्ट्रेस दिन रात अपने भाई की रिहाई के लिए काफी कोशिश कर रही हैं.

भाई को याद कर रोईं एक्ट्रेस सेलिना (Photo: Instagram/@celinajaitlyofficial)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली बीते एक साल से  UAE (यूनाइटेड अरब एमिरेट्स) में हिरासत में हैं. एक्ट्रेस अपने भाई को वापस लाने के हर काफी कोशिश कर रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने भाई की याद में सो नहीं पातीं.

भाई को याद कर हुई इमोशनल
सेलिना ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से अपने भाई की फोटो शेयर कर लिखा, 'मेरा भाई और मैं. मेरे डंपी मैं उम्मीद करती हूं तुम ठीक हो, उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं. उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी रात बिना रोए नहीं सोई. उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, उम्मीद करती हूं तुम जानते हो कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. उम्मीद करती हूं कि भगवान अब आखिरकार तुम पर और मुझ पर दया करेंगे, मेरे भाई तुम्हारा इंतजार कर रही हूं.'

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली आशा
बीते दिनों सेलिना ने बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके भाई को अरब हिरासत से छुड़वाने और भारत वापस लाने के लिए मदद का आश्वासन दिया है और जांच एजेंसियों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. इस बार में भी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 3 नवंबर 2025 को लिखा था, 'एक सैनिक के लिए खड़ा होना, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से उम्मीद की किरण मिली है. 14 मुश्किल महीनों के बाद मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी है.'

मेजर विक्रांत क्यों हिरासत में लिए गए?
जानकारी के मुताबिक मेजर विक्रांत जेटली 2016 से यूएई में रह रहे थे. जानकारी के मुताबिक सितंबर 2024 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते डिटेन किया गया था. तब से ही उनकी परिवार उनकी रिहाई का इंतजार कर रहा है. अब सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की अगली होने वाली सुनवाई पर है.

बता दें कि सेलिना जेटली आर्मी बैकग्राउंट से आती हैं. उनके दादा और परदादा भी आर्मी में थे और पिता कर्नल वी.के. जेटली भी इंडियन सेना के अधिकारी थे. वहीं एक्ट्रेस की मां मेहर जेटली भी भारतीय वायुसेना में नर्सिंग विंग में थीं.

