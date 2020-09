किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे कपिल शर्मा? इंस्टा पोस्ट से मिला हिंट

शुटिंग चालू आहे 🤗 काय तरी नविन ! Pls tell the meaning in Hindi or English in the comments below 🤗🙏 #shooting #actor #actorslife #comedy #fun #masti #greenscreen #vfx 🥳🥳

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma) on Sep 13, 2020 at 6:44am PDT