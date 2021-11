Bob Biswas के शूट के दौरान 105 किलो के हो गए थे Abhishek Bachchan, बताया क्यों नहीं किया प्रोस्थेटिक का यूज

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं, जो अपने किरदारों में ढलने के लिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से कतराते नहीं हैं. अभिषेक बच्चन भी उन्हीं स्टार्स में से एक हैं, जो फिल्मों में अपने रोल के हिसाब से कैमरे के आगे एक्टिंग करने के साथ उसे असल जिदंगी में भी जीना पसंद करते हैं. यही वजह है कि अपनी अपकमिंग फिल्म बॉब बिस्वास में अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने अपना कई किलो वजन बढ़ाया है.

अभिषेक ने क्यों नहीं किया प्रोस्थेटिक का यूज?

क्राइम थ्रिलर फिल्म में अभिषेक बच्चन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉब बिस्वास का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे. इस किरदार में ढलने के लिए अभिषेक को अपना वजन बढ़ाना था. लेकिन एक्टर इसके लिए CGI ( कंप्यूटर जनरेटेड इमेज) या प्रोस्थेटिक का यूज नहीं करना चाहते थे, बल्कि किरदार को रियल बनान के लिए उन्होंने अपना कई किलो वजन बढ़ाया.

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अभिषेक ने बॉब बिस्वास बनने की अपनी मानसिक प्रक्रिया के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि वो इस रोल में ढलने के लिए अपना वजन बढ़ाने पर अड़ गए थे.

Pooja Hegde ने मालदीव में लिए Scuba Diving के मजे, व्हाइट मोनोकनी में समंदर के अंदर दिए पोज

इंटरव्यू में अभिषेक से पूछा गया कि क्या कभी आपके दिमाग में बॉडीसूट या प्रोस्थेटिक्स पहनने का विचार आया था? इस पर एक्टर ने कहा- हां, इसे पहले सुजॉय घोष और दीया अन्नपूर्णा घोष एक्सप्लोर करना चाहते थे. लेकिन मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ था. हमने यह ट्राई भी किया, क्योंकि मैं हर किसी को फेयर चांस देना चाहता हूं. मैंने कहा की मैं ट्राई करूंगा. लेकिन मैं इससे खुश नहीं था, क्योंकि उनके साथ मूवमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था.

#BobBiswas says Nomoshkar! But this might be the first and last time you hear it.

Trailer out now. Premieres 3rd Dec on #Zee5.#NomoshkarEkMinute@juniorbachchan @IChitrangda #SamaraTijori@ghosh09@gaurikhan @sujoy_g @_GauravVerma@iamsrk @VenkyMysore#Boundscript @Zee5India pic.twitter.com/bCnkXGGrZ8