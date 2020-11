'बॉब बिस्वास' में अभिषेक बच्चन को पहचान पाना मुश्किल, सामने आईं शूटिंग की तस्वीरें

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन अपनी आने वाली थ्रिलर फिल्म 'बॉब बिस्वास’की शूटिंग कर रहे हैं. अभिषेक ने कोलकाता में शूटिंग फिर से शुरू कर दी है और 9 दिसंबर तक 'बॉब बिस्वास' के साथ एक्शन में रहेंगे. फिल्म का प्रोडक्शन गौरी खान, सुजॉय घोष और गौरव वर्मा ने किया है और निर्देशन की कमान संभाली है दिया अन्नपूर्णा घोष ने. किरदारों की बात करें तो अभिषेक की बॉब बिस्वास में चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका निभाती हुईं नजर आएंगी.

देखें: आजतक LIVE TV

'बॉब बिस्वास' के सेट से अभिषेक की कुछ तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. इन नई तस्वीरों में अभिषेक बच्चन को पहचान पाना मुश्किल है. कई फैन क्लबों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं. अभिषेक के फैंस इस तस्वीर को अपने लाइक्स और कमेंटस द्वारा बेहद प्यार दे रहे है. अभिषेक अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहतें है और अपने हर किरदार को बड़े अच्छे से निभाते है. यहां देखें अभिषेक का नया लुक.



कोरोना संक्रमण की वजह से सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बनी उनकी फिल्म 'लूडो' 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस फिल्म में वह बिट्टू के किरदार में नजर आए हैं. 'लूडो' में बिट्टू का किरदार बहुत गुस्सैल है. उनकी फिल्म 'लूडो' को फैंस के साथ उनके फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने बेहद प्यार दिया है.

अभिषेक फिल्म के पहले शेड्यूल को खत्म करने के बाद 'बॉब बिस्वास' की शूटिंग पर जब निकले, तब उन्होंने एक तस्वीर साझा की. अभिनेता सोमवार को कोलकाता के लिए रवाना हो गए थे और फ्लाइट से एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया,"#BackToBeingBob Stay safe everyone. Travel safe. #maskon keep your mask on."