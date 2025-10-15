फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पहले अभिनव ने पॉडकास्ट में सलमान को लेकर भला बुरा कहा था. फिर इसका जवाब एक्टर ने बिग बॉस में वीकेंड का वार एपिसोड में दिया. लेकिन लगता है दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का ये सिलसिला यही खत्म नहीं होने वाला है.

क्योंकि अभिनव ने एक बार फिर सलमान पर निशाना साधा है. एक्टर को क्रिमिनल बताया है. फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के फौजी का रोल करने पर भी सवाल खड़े किए हैं.

सलमान पर अभिनव का हमला

बॉलीवुड ठिकाना को दिए हालिया इंटरव्यू में अभिनव ने सलमान पर हमला किया. वो कहते हैं- एक काल्पनिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि सलमान मुझे गोली मरवा दे. जब मैं इनकी धुलाई कर रहा हूं सामने से, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं. लेकिन इनके चमचों को इससे दिक्कत होती दिख रही है. इस आदमी ने अपनी जिंदगी खुद इतनी बिगाड़ ली है. अब वो इतनी बिगड़ गई है कि बनने लायक नहीं बची है. फिर अभिनव ने सलमान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का जिक्र करते हुए कहा, इसके जैसा अपराधी एक वीर सेनानी को रिप्रेजेंट करेगा?

Advertisement

अभिनव ने सलमान और उनके स्टाइल को छपरी बताया. अभिनव ने आगे कहा कि सलमान को इस बात की जलन है कि वो उन्हें चुप नहीं कर सके. वो बोले- सलमान की दिक्कत है उनके पैसे काम नहीं आ रहे हैं. मैं बिक नहीं रहा हूं. मुझे खरीद नहीं पा रहे वो. मैंने दिल से सलमान के बारे में सच बोला इसलिए किसी को मेरी बात पसंद आई है और किसी को नहीं. उनके फैंस को बुरा लगा. लेकिन मेरा मानना है सलमान को मेरी बातों से कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने सब सच बोला है. अभिनव ने बताया कि मेरे अंदर का जहर अब निकल के बाहर आ रहा है.

सलमान की डायरेक्टर को दो टूक

अभिनव की इस बात पर अब सलमान कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे जानने का फैंस को इंतजार है. बीते वीकेंड का वार में सलमान ने अभिनव पर तंज कसते हुए कहा था- ''एक और दबंग इंसान है जिसने आमिर खान पर भी तंज कसा है, मेरे ऊपर भी. पिछले ‘वीकेंड का वार’ में मैंने कहा था कि बस काम करो, किसी को और कुछ नहीं चाहिए. अब मैं फिर पूछना चाहता हूं, काम मिला क्या भाई? इतनी समझ होनी चाहिए कि जब आप सबके खिलाफ बोलते हैं, तो जिन लोगों के नाम लेते हैं, वे आगे चलकर आपके साथ काम नहीं करेंगे. उनके साथ जुड़े लोग भी नहीं करेंगे. अगर किसी के परिवार के पीछे पड़ना है, तो अपने परिवार के पीछे पड़े- अपने भाई, मां-बाप, पत्नी और बच्चों की देखभाल करो. वो तुम्हारी चिंता करते हैं.''



---- समाप्त ----