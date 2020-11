राम-सिया की भक्ति में लीन आराध्या बच्चन ने गाया भजन, वीडियो हुआ वायरल

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लाडली आराध्या 16 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं. आराध्या को सोशल मीडिया पर उनके फैंस जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं. इस बीच आराध्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि उनके फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है.

आराध्या बच्चन का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर छाए आराध्या के इस वीडियो में वे जय सिया राम की भक्ति से सराबोर गाना गा रही हैं. ये वीडियो दिवाली का बताया जा रहा है. वीडियो में आराध्या एथनिक लुक में दिख रही हैं. आराध्या सिंगिंग के साथ डांस भी कर रही हैं. आराध्या का ये वीडियो बेहद क्यूट है. वीडियो में आराध्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं. फैंस को आराध्या का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

I guess now’s the best time to share this video of Aaradhya singing a devotional song for Diwali.



Happy Birthday Aaradhya! pic.twitter.com/DB48Y9L6qT