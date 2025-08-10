scorecardresearch
 

Feedback

फैसल खान ने लगाए थे भाई आमिर खान पर आरोप, सामने आया परिवार का बयान, कहा- पहली बार नहीं...

आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में दिए अपने कुछ इंटरव्यूज में अपने परिवार और भाई आमिर से जुड़े विवादित बयान दिए थे. अब फैसल के उन्हीं बयानों पर उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी बात सामने रखी है.

Advertisement
X
फैसल खान के बयानों पर आमिर खान के परिवार का सामने आया रिएक्शन (Photo: Instagram @aamirkhanproductions @faissal.khan)
फैसल खान के बयानों पर आमिर खान के परिवार का सामने आया रिएक्शन (Photo: Instagram @aamirkhanproductions @faissal.khan)

सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपने भाई फैसल खान के दिए विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं. फैसल ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान अपने परिवार पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने उन्हें करीब एक साल तक घर में बंद रखा क्योंकि उनके मुताबिक वो पागल थे. अब फैसल के इन्हीं विवादित बयानों पर आमिर के पूरे परिवार का स्टेटमेंट सामने आया है.

फैसल ने दिए विवादित बयान, क्या कह रहा उनका परिवार?

आमिर खान के परिवार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके फैसल के दिए बयानों को दुखद बताया है. उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फैसल ने कुछ घटनाओं को तोड़-मरोड़कर मीडिया में पेश किया है. स्टेटमेंट में लिखा है, 'हम फैसल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, बहन निखत हेगड़े और भाई आमिर की गलत और दुख पहुंचाने वाली इमेज से बहुत दुखी हैं.' 

सम्बंधित ख़बरें

Faisal Khan on aamir khan film
आमिर खान ने भाई को घर में किया था बंद? फैसल खान का आरोप- 1 साल तक... 
Rajnikanth's Coolie can cross 1000 crores first time for tamil industry
रजनीकांत की 'कुली' तमिल इंडस्ट्री को पहली बार ले जाएगी 1000 करोड़ पार? 
Aamir Khan shuts down rumours of distributing Rajnikanth starrer Coolie
'कुली' को नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे आमिर खान? एक्टर ने बताया सच  
Rajnikanth and Aamir khan starrer Coolie trailer release
रजनीकांत-आमिर खान ने लगाया एक्शन और स्वैग का तड़का, रिलीज हुआ 'कुली' का ट्रेलर  
Aamir khan to visit this village for sitaare zameen par screening
'लगान' वाले गांव में 25 साल बाद वापस लौटे आमिर खान, ये थी खास वजह  

'चूंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इन घटनाओं को तोड़ा-मरोड़ा है, इसलिए हमें अपना ईरादा साफ करना और ये बताना जरूरी लग रहा है कि हम एक परिवार के रूप में एकजुट हैं. ये बताना बेहद जरूरी है कि फैसल से जुड़ा हर फैसला पूरे परिवार ने मिलकर कई डॉक्टरों से सलाह करके लिया है.'

क्या है आमिर के परिवार की रिक्वेस्ट?

Advertisement

आमिर के परिवार ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने फैसल के बारे में कभी इसलिए मीडिया में बात नहीं की क्योंकि ये वक्त सभी के लिए बेहद मुश्किल था. उन्होंने लिखा है, 'ये फैसले प्यार, दया और उनकी भावनात्मक और मानसिक भलाई का ध्यान रखते हुए लिए गए हैं. इसी वजह से हमने अपने परिवार के इस मुश्किल दर्दनाक वक्त के बारे में पब्लिकली बात करने से परहेज किया है.' 

आमिर के परिवार ने मीडिया से भी इस मामले के प्रति संवेदना दिखाने की बात लिखी और फैसल के बयानों को दुख पहुंचाने वाली अफवाह ना बनाने की रिक्वेस्ट की है. ये स्टेटमेंट आमिर के पूरे परिवार की तरफ से आया है. जिसमें उनकी एक्स वाइफ रीना दत्ता, किरण राव, तीनों बच्चों जुनैद, आयरा और आजाद, दोनों बहनें निखत और फरहत, कजिन मंसूर खान, नुजाहत खान का भी नाम शामिल है.

बता दें कि फैसल ने इंटरव्यू में आमिर खान और अपने परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने फैसल को एक साल तक घर में बंद करके रखा हुआ था. उनका कहना था कि पूरा परिवार उन्हें पागल समझने लगा था. फैसल ने भाई आमिर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनका मोबाइल ले लिया था और उनके कमरे के बाहर बॉडीगार्ड खड़े कर दिए ताकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाएं. उन्हें दवाइयां खिलाई गईं. हालांकि कुछ समय बाद उनका मानसिक मूल्यांकन हुआ जिसके बाद उन्हें मानसिक रूप से फिट घोषित किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement