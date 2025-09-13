scorecardresearch
 

आमिर खान ने छोड़ी डायरेक्टर लोकेश कनगराज की सुपरहीरो मूवी, ये वजह आई सामने

एक्टर और आमिर खान और फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने साथ एक सुपरहीरो फिल्म करने का प्लान बनाया था. लेकिन अब वो फिल्म बनने से पहले बंद हो गई है. जानिए आखिर इस फिल्म के बंद होने की वजह क्या रही.

आमिर खान लोकेश की फिल्म बंद (Photo:X/@Dir_Lokesh)
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्म 'सितारे जमीन पर' से कमबैक किया था. इस फिल्म की खूब तारीफ भी हुई थी. इसके बाद रजनीकांत की फिल्म 'कूली' में उनका धमाकेदार कैमियो भी देखने को मिला था. अब फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

बता दें कि बीते कई दिनों से खबर चल रही थी कि आमिर खान और तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज एक सुपरहीरो फिल्म पर काम कर रहे हैं. लेकिन इस बीच खबर ये आई कि दोनों का ये प्रोजेक्ट अब रोक दिया गया है. 

किस वजह से फिल्म हुई बंद?
दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान और लोकेश कनगराज की सुपरहीरो फिल्म अब बंद हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे क्रिएटिव डिफरेंसेज को माना गया है. ये तो आप जानते ही हैं कि आमिर और लोकेश की फिल्ममेकिंग को अलग-अलग सोच का मतलब क्लियर है कि दोनों फिल्म को लेकर किसी कॉमन फैसले पर नहीं पहुंच पाए. आमिर चाहते थे कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो लेकिन लोकेश ड्राफ्ट बनाकर शूटिंग के दौरान इम्प्रूव करना चाहते थे. लेकिन अब दोनों ने अलग होने का फैसला किया है.

इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया, 'आमिर खान चाहते थे कि डायरेक्टर लोकेश पूरी तरह से इस सुपरहीरो फिल्म पर फोकस करें, क्योंकि इस फिल्म में इंडियन सिनेमा को नए स्तर तक ले जाने की ताकत थी.' वहीं लोकेश अपने प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे. आखिरकार दोनों ने अच्छे नोट पर इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया.

नए प्रोजेक्ट की तलाश में आमिर 
लोकेश की इस फिल्म को मना करने के बाद अब आमिर खान अपने अगले प्रोजेक्ट की तलाश में जुट गए हैं. वहीं लोकेश अपनी नई गैंगस्टर फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं. जिसमें  रजनीकांत और कमल हासन लीड रोल में दिखाई देंगे.

