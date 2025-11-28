'नहीं जानता कैसे स्टार बन गया', आमिर खान को नहीं था खुद पर यकीन, बोले- सारे रूल्स तोड़कर...

बॉलीवुड में आमिर खान को 'मिस्टर परफैक्शनिस्ट' के रूप में जाना जाता है. वो जो कुछ भी करते हैं, एकदम परफेक्शन से करते हैं. अपने काम की हर छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं. उसे पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं. आमिर खान को आखिरी बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था.

आमिर, कुछ दशक से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. इस दौरान उन्होंने काफी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. ऑडियन्स को अपने काम से इम्प्रेस भी किया है. हालांकि, आमिर ने कहा है कि वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो स्टार बन कैसे गए. आमिर ने सेशन के दौरान अपने करियर पर खुलकर बात की.

आमिर ने कहा- मुझे नहीं पता कि मैं स्टार कैसे बन गया. लॉजिक से बताऊं तो मुझे स्टार नहीं बनना चाहिए था. मैंने सारे रूल्स ब्रेक किए हैं और मैंने बहुत सारी इम्प्रैक्टिकल चीजों को किया है. खुश भी हूं कि लोगों का इतना यार और सम्मान मिला. सक्सेस मिली. लेकिन सच कहूं तो मैंने जो भी कदम अपनी जिंदगी में उठाए, लगा नहीं था कि मुझे इतनी अचीवमेंट मिलेगी.

"मैंने जो भी फिल्म चुनी, मुझे लगता नहीं था कि वो चल पाएगी. जैसे इसमें 'लगान' और 'सरफरोश' है. जब हम फिल्म को रिलीज कर रहे थे तो लगा नहीं था कि लोगों को ये फिल्में इतनी पसंद आ जाएंगी. 'दिल चाहता है' भी तब आई, जब जरूरत नहीं थी. और लोग उस तरह का कॉन्टेंट देखने में दिलचस्पी भी नहीं रख रहे थे. अब 'सितारे जमीन पर', इसको लेकर भी नहीं लगा था ि ये चलेगी. लेकिन हमें सक्सेस मिली. मैं बस अपनी जिंदगी में एक ही चीज को बार-बार नहीं करना चाहता हूं. मैंने हमेशा अलग तरह की स्क्रिप्ट्स को चुना है. मुझे यही चीज अच्छी लगी भी है."

आमिर खान की आखिरी फिल्म 'सितारे जमीन पर' रही. ये साल 2007 में आई 'तारे जमीन पर' की सीक्वल थी. इसमें जेनेलिया ने एक अहम रोल अदा किया है. जेनेलिया ने इस फिल्म से काफी सालों के बाद पर्दे पर वापसी की है. फिल्म 20 जून को इसी साल थियटर्स में रिलीज हुई थी. इसके बाद इसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया. ओटीटी पर अबतक ये नहीं आई है.

