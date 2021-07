Aamir Khan Divorce: तलाक के ऐलान के बाद आमिर खान-किरण का वीडियो वायरल, बोले- हम एक ही परिवार

आमिर खान और किरण राव ने शनिवार को अपने अलग होने का ऐलान करते हुए एक बयान जारी किया था. इस बयान में आमिर और किरण ने बताया था कि दोनों 15 सालों की शादी के बाद अपने रास्ते अलग करने जा रहे हैं. दोनों अब पति-पत्नी नहीं रहेंगे, लेकिन बेटे आजाद की परवरिश साथ करेंगे. अब आमिर खान और किरण राव के इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

तलाक के ऐलान के बाद ये बोले आमिर खान

यह इंटरव्यू आमिर और किरण ने अपने तलाक के ऐलान के बाद दिया था. इंटरव्यू के वीडियो में किरण राव और आमिर खान साथ बैठे हैं. आमिर खान कह रहे हैं - 'आपको बहुत दुख हुआ होगा. शॉक लगा होगा. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों बहुत कुछ हैं. हम एक ही परिवार हैं. हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही हैं. तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा और पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है. जैसे हमारा बच्चा है आजाद वैसे ही पानी फाउंडेशन है. हम लोग हमेशा फैमिली ही रहेंगे. आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम खुश हों. बस यही कहना था.'

