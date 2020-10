तारे जमीन पर गाने के टाइटल ट्रैक का मैशअप देख इम्प्रेस हुए आमिर, की तारीफ

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का अंदाज सबसे जुदा है. फिर चाहे वो रील लाइफ हो या रियल लाइफ. आमिर खान हर जगह सबसे अलग ही अंदाज में नजर आते हैं. बाकी स्टार्स की तरह आमिर खान भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लेकिन वह ज्यादा एक्टिव होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते. हालांकि जब भी आमिर कोई पोस्ट करते हैं या तो कोई अहम जानकारी देते हैं तो उसके चर्चे भी दूर-दूर तक होते हैं. अब आमिर खान ने एक वीडियो की तारीफ कर दी है.

आमिर खान ने म्यूजिक ग्रुप की तारीफ की

आमिर खान ने एक वीडियो सॉन्ग पोस्ट किया है, जो उनकी फिल्म तारे जमीं पर के टाइटल ट्रैक को रिक्रिएट करके बनाया गया है. ये एक मैशअप वीडियो है जिसे पेन मसाला नाम के म्यूजिक ग्रुप से बनाया है. पेन मसाला ने आमिर की फिल्म तारे जमीं पर के टाइटल ट्रैक और हॉलीवुड के फेमस बैंड कोल्डप्ले के गाने पैराडाइस का मैशअप किया है. इसमें ग्रुप के मेम्बर अजय वशिष्ट पैराडाइस और देव शौर्य सिंघल ने तारे जमीं पर गाने को गाया है.

वीडियो को देखने के बाद आमिर काफी इम्प्रेस हो गए हैं. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए पेन मसाला की पूरी टीम की तारीफ की है. इसके साथ ही शंकर एहसान लॉय और प्रसून जोशी को भी इस वीडियो के बारे में बताया. आमिर ने लिखा, '@ShankarEhsanLoy @prasoonjoshi_ मैंने हमारे गाने का ये खूबसूरत वर्जन देखा. इसे यहां देखो. @PennMasala आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है. आपने हमारे गाने को लेकर इसके साथ एक नई उड़ान भरी है.'

.@ShankarEhsanLoy @prasoonjoshi_

I came across this really beautiful version of our song. Check it out https://t.co/9e86ENHL2z@PennMasala really wonderful job. You took our song and flew with it. Thank you 🙏.