आमिर खान की बेटी आयरा ने डिप्रेशन को दी मात, 8 साल बाद बंद की थेरेपी, बोलीं- नहीं भूलूंगी...

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थीं, लेकिन अब उन्हें इससे लगभग मुक्ति मिल गई है. उन्होंने खुद इसका जिक्र किया और अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हालांकि उनकी दवाईयां अभी चालू हैं लेकिन वो जिंदगी का मजा लेना नहीं भूलेंगी.
डिप्रेशन मुक्त हुईं आयरा
आयरा ने अपनी कुछ मस्तीभरी फोटोज पोस्ट कर ये बताया कि वो 8 साल बाद डिप्रेशन से छुटकारा पा चुकी हैं. उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें बताया है कि अब आयरा को थेरेपी की जरूरत नहीं है. बस दवाईयां जारी रखनी होंगी.
आयरा ने कैप्शन में लिखा- 13 अक्टूबर को मेरा आखिरी थेरेपी सेशन हुआ. हफ्ते में तीन बार- लगातार 8 साल तक साइकोएनालिसिस (मनोविश्लेषण) के पास जाने के बाद अब मैं थेरेपी में नहीं हूं. इसके बाद आयरा ने खुद को रेफर करते हुए सवाल किया कि,“तो अब तुम ठीक हो गई हो?”
फिर वो लिखती हैं- मैं अब भी दवाइयां ले रही हूं, और शायद आगे भी कुछ समय तक लेती रहूंगी. थेरेपी खत्म होने का मतलब यह है कि मेरे थेरेपिस्ट और मुझे भरोसा हो गया कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, अब मैं अपनी जिंदगी को अपने लिए बेहतर तरीके से जी रही हूं, और खुद का जिम्मेदारी से ख्याल रख सकती हूं. साथ ही, जिंदगी का मजा लेना भी नहीं भूलूंगी.
आयरा आगे लिखती हैं- जहां तक "ठीक होने" की बात है- मैं डिप्रेशन से उबर चुकी हूं (रिमिशन में हूं) और दवाइयों की मदद से आने वाले समय में अगर कभी डिप्रेशन के लक्षण लौटे, तो मैं उन्हें संभाल पाऊंगी. और अगर नहीं संभाल पाई, तो मदद मांग लूंगी. यह कोई आधिकारिक बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कहना अच्छा लगता है. मैंने थेरेपी से ग्रेजुएशन कर लिया. मैं पास हो गई.
पति-सास ने बढ़ाया हौसला
आयरा के इस पोस्ट पर पति नुपुर शिखरे और सास प्रीतम शिखरे ने भी कमेंट कर उनका हौसला बढ़ाया है. वहीं फैंस ने उनके हिम्मत की सराहना करते हुए लिखा है कि तुम पर गर्व है. खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना और अपनी खामियों को सरेआम जाहिर करना हिम्मत की बात है. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आयरा और खुश रहो.
मालूम हो कि आयरा बता चुकी हैं कि जबसे उनके पेरेंट्स आमिर खान और रीना दत्ता का तलाक हुआ वो डिप्रेशन के दौर में चली गई थीं. उस वक्त उनके पिता आमिर उनके साथ मौजूद नहीं थे, इन बातों ने उन्हें गहरे अंधेरे में धकेल दिया था. लेकिन अब सालों बाद वो ठीक महसूस कर रही हैं.