आमिर और परिवार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे फैजल खान, बताया किसने किया सालों टॉर्चर

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भाई फैजल खान इन दिनों अपने परिवार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं. इन्हीं बयानों को लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं. अब एक्टर फैजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ उन्होंने अपने भाई आमिर खान पर बड़ा आरोप लगाया है.

परिवार पर क्या आरोप लगाया?

एक्टर और डायरेक्टर आमिर खान के भाई फैसल खान ने कहा, '2002 में मेरी शादी हुई थी. लेकिन उसी साल मेरा तलाक हो गया. परिवार की ओर से मुझ पर दोबारा शादी करने का दबाव था. मैं इससे बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा था. इसलिए, मैंने परिवार के सभी सदस्यों को एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति बताई और परिवार में हुई खराब शादियों के उदाहरण दिए. उन्होंने मुझे गलत समझा और कहा कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है.'

एक्टर ने आगे कहा, 'मुझे एक मानसिक अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे भर्ती कराया गया और उन्होंने मुझे दवाइयां देनी शुरू कर दी. परिवार मुझसे बात नहीं करता. मुझे लगता है कि आमिर का दिमाग खराब हो गया था और उसने मेरी मां, निखत, संतोष हेगड़े और इम्तियाज के बहकावे में आकर मेरे साथ यह सब किया. '

बिग बॉस से हटाने में आमिर का हाथ?

फैसल खान ने आमिर पर आरोप लगाते हुए कहा, '2008 में बिग बॉस ने मुझे 4 लाख रुपये का साइनिंग अमाउंट ऑफर किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि आमिर को ये पता चल गया होगा और उन्होंने इसे न होने देने की व्यवस्था की होगी. अब मैं कानूनी तरीके से परिवार से नाता तोड़ लूंगा. मैं इस मामले में एक महीने के भीतर एक याचिका दायर करूंगा. मैं मानहानि का मुकदमा नहीं करूंगा. क्योंकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए.'

फैजल के परिवार ने क्या कहा था?

बता दें कि फैजल बीते कई दिनों से आमिर और परिवार पर मीडिया के सामने खुलकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. इसके बाद आमिर के परिवार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था. जिसमें उनके बयानों को दुखद बताया है. परिवार का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फैसल ने कुछ घटनाओं को तोड़-मरोड़कर मीडिया में पेश किया है. परिवार ने आगे ये भी कहा कि फैसल से जुड़ा हर फैसला पूरे परिवार ने मिलकर कई डॉक्टरों से सलाह करके लिया है.'

