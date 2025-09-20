scorecardresearch
 

'यह फिल्म नहीं एक यज्ञ है...', अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'महाभारत' पर बोले आमिर खान

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपने काम की वजह से मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. वो बड़ी ही शिद्दत से महाभारत पर फिल्म बनाने के लिए काम कर रहे हैं. अब एक्टर ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है.

महाभारत पर बोले आमिर खान (Photo: x/@AKPPL_Official)
महाभारत पर बोले आमिर खान (Photo: x/@AKPPL_Official)

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पौराणिक ग्रंथ महाभारत पर फिल्म बनाने की काफी लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहे हैं. वो इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता चुके हैं लेकिन अब तक इस पर काम नहीं शुरू हुआ है. अब हाल ही में एक्टर ने इस पर बात की है. आमिर खान ने कहा, 'मैं पिछले 25-30 सालों से अपने मन में महाभारत बना रहा हूं. 

महाभारत पर क्या बोले आमिर खान?
कोमल नाहटा को दिए इंटरव्यू में जब आमिर खान से पूछा गया, आपने सालों पहले महाभारत का बनाने का फैसला लिया था फिर क्या हुआ? रामायण तो बडे़ पैमाने पर रणबीर कपूर के साथ बन रही है, लेकिन महाभारत क्यों नहीं बन रही? इस पर एक्टर ने कहा, 'मैं पिछले 25-30 सालों से अपने मन में महाभारत बना रहे हैं. मेरा काम अंदर से शुरू हो चुका है, क्योंकि वो चीज पहले आपके अंदर पकना शुरू होती है.'

आमिर ने आगे कहा, 'उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म जल्द ही साकार होगी और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया. उन्होंने आगे कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह इसी साल इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे. अगले एक-दो महीने में शुरुआती राइटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन यह समय लेने वाली प्रक्रिया है. महाभारत कोई फिल्म नहीं, एक यज्ञ है, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना होगा.'

कास्टिंग में आमिर करेंगे एक्सपेरिमेंट?
वहीं इससे पहले एक इंटरव्यू में आमिर खान से जब पूछा गया था कि अपने आप को महाभारत में किस किरदार में ढालना चाहते हैं- अर्जुन या कृष्ण के? इस पर आमिर खान ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि वे महाभारत में किसी बड़े या पॉपुलर चेहरे को कास्ट नहीं करेंगे. आमिर का मानना है कि इस कहानी में किरदार ही असली स्टार हैं, इसलिए वे नए और अनजान चेहरों को मौका देंगे. इससे दर्शकों को हर किरदार में ताजगी और असलियत नजर आएगी.

