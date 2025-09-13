scorecardresearch
 

200 करोड़ खर्च करके आमिर ने बनाई थी 'लाल सिंह चड्ढा', फिल्म की फ्लॉप पर बोले- ओवरकॉन्फिडेंट था...

आमिर खान ने अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर कुछ खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया है कि फिल्म को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे. इसी जोश में एक्टर ने फिल्म के ऊपर 200 करोड़ रुपये भी खर्च किए.

'लाल सिंह चड्ढा' पर आमिर खान ने खर्चे थे 200 करोड़ रुपये (Photo: IMDb)
सुपरस्टार आमिर खान ने अपने करियर में ज्यादातर हिट फिल्में ही दी हैं. एक वक्त था जब उनकी लाइन से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ा करती थीं. लेकिन ये सिलसिला तब रुका जब वो 'फॉरेस्ट गंप' का रीमेक 'लाल सिंह चड्ढा' लेकर आए. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही जिससे एक्टर को भी दुख हुआ. अब आमिर ने अपनी फिल्म की असफलता पर खुलकर बात की है.

आमिर के मुताबिक क्यों फ्लॉप हुई 'लाल सिंह चड्ढा'?

आमिर का कहना है कि उन्हें 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर काफी कॉन्फिडेंस था. चूंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में सुपरहिट रहीं थीं, इस कारण से एक्टर को ऐसा लगा कि 'लाल सिंह चड्ढा' भी हिट होगी. वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में कामयाब होगी. लेकिन उनके इसी ओवरकॉन्फिडेंस के कारण फिल्म फ्लॉप रही. गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल पर एक्टर ने कहा, 'मेरी एक आदत रही है कि मैं बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों के लिए एक फिल्टर का इस्तेमाल करता हूं.'

'ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि उनकी फिल्में ज्यादा मुनाफा कमाए, लेकिन मैं ये देखता हूं कि इसका बजट उतना रखा जाए ताकि नुकसान कम हो. लाल सिंह चड्ढा के वक्त मैंने ये फिल्टर नहीं इस्तेमाल किया. मैं थोड़ा ओवरकॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि मैंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी थीं. यहीं मैं गलत हुआ. मैंने फिल्म की इकोनॉमिक्स को नहीं समझा.'

क्या आमिर को पहले से था 'लाल सिंह चड्ढा' की फ्लॉप का अंदाजा? 

आमिर आगे ये भी बताते हैं कि उन्हें 'लाल सिंह चड्ढा' में मेनस्ट्रीम सिनेमा वाले गुण नहीं दिखे थे. उन्हें मालूम था कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस नहीं जुटा पाएगी क्योंकि इसका सबजेक्ट लोगों को उबा सकता था. लेकिन तब भी आमिर ने इसमें 200 करोड़ रुपये खर्च किए. एक्टर ने ये भी बताया कि फिल्म को कोविड के कारण भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा था क्योंकि आधी से ज्यादा फिल्म पहले ही शूट हो चुकी थी.

उनके खर्च कोविड में इसलिए भी बढ़ते रहे क्योंकि वो अपने वर्कर्स को लगातार पैसे दे रहे थे ताकि वह महामारी में अपना घर चला सकें. आमिर ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के लिए काफी सारा पैसा विदेश में ट्रैवल करने पर भी खर्च किया. मेकर्स ने एक सीन्स भी शूट किया था जो फाइनल एडिट के वक्त नहीं आ पाया. आमिर बताते हैं कि इन्हीं सभी खर्चों के कारण फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये पहुंच गया जिसमें कोविड का सबसे बड़ा हाथ रहा.

बता दें कि 'लाल सिंह चड्ढा' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 133.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म की ओपनिंग काफी अच्छी थी, लेकिन खराब रिव्यूज के चलते इसकी कमाई में गिरावट आने लगी. ये फिल्म आमिर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म भी साबित हुई.

