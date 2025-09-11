scorecardresearch
 

Feedback

प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे आमिर, पिता का संघर्ष देखकर लिया था फैसला, बोले- गालियां खाते हैं...

सुपरस्टार आमिर खान ने अपने करियर में कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. लेकिन आमिर का कहना है कि वो अपनी जिंदगी में कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे.

Advertisement
X
प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे आमिर खान (Photo: Instagram @aamirkhanproductions)
प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे आमिर खान (Photo: Instagram @aamirkhanproductions)

आमिर खान इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से हैं जो बतौर प्रोड्यूसर भी कई सक्सेसफुल फिल्में बना चुके हैं. 'लगान', 'तारे जमीन पर', 'दंगल', 'लापता लेडीज', 'पीपली लाइव' जैसी शानदार फिल्में प्रोड्यूस कर चुके आमिर, दरअसल कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे. बल्कि वो अपना मन बना चुके थे कि वो अपने करियर में कभी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे. लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था.

क्यों प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे आमिर खान?

आमिर ने हाल ही में बताया है कि अपने पिता ताहिर हुसैन के कारण वो अपने दिमाग में प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कभी नहीं लेकर आए. पिता के संघर्षों को देखते हुए उन्होंने एक्टर बने रहना ठीक समझा. लेकिन जब उनके पास 'लगान' आई, तब उनका मन बदला. गेम चेंजर्स संग बातचीत में आमिर ने बताया, 'मुझे लगता है कि जब मैंने अपने पिता का करियर पहली बार देखा, मैं तब बहुत छोटा था.'

सम्बंधित ख़बरें

the bads of bollywood trailer
आर्यन खान दिखाएंगे शोबिज का सच? धांसू है 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर 
Rani Mukherjee, Shah Rukh Khan
शाहरुख से रानी मुखर्जी तक, जब टीचर्स के रोल में दिखे सितारे, यादगार बनीं फ‍िल्में  
Salman and Aamir khan to be first guest on Kajol and Twinkle khanna's Two much talk show
काजोल-ट्विंकल के टॉक शो पर सलमान-आमिर बनेंगे पहले गेस्ट, खुलेंगे कई राज  
Sunita Ahuja, Govinda
Film wrap: झूठी है गोविंदा-सुनीता के तलाक की खबर? मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर के भाई 
Achyut Potdar Death
'3 इडियट्स' के प्रोफेसर अच्युत पोतदार का हुआ निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस  

'तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना है. क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत आपकी होती है, रिस्क आप ले रहे हो, पैसे आप लगा रहे हो और सिर्फ आप ही गालियां खा रहे हो. कभी आपकी टीम आपका साथ नहीं देती और मेरे पिता की फिल्म लॉकेट बनने में आठ सालों का समय लगा था. ये सबकुछ देखकर मैंने सोचा कि मैं एक्टर बन गया हूं, मेरा करियर चल चुका है. कयामत से कयामत तक हिट हो गई है. मुझे प्रोड्यूसर बनने की क्या जरूरत है?'

Advertisement

सालों पहले प्रोड्यूसर बनने पर क्या बोले थे आमिर?

आमिर ने आगे बताया है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में प्रोड्यूसर बनने पर भी कई इंटरव्यूज दिए थे. तब उन्होंने साफ कहा था कि वो कभी प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे. लेकिन भगवान ने उनकी इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और उन्हें फिर 'लगान' फिल्म का प्रोड्यूसर बनाया. आमिर ने ये भी सलाह दी कि इंसान को कभी भी इस तरह के स्टेंटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिसमें वो किसी भी चीज को नहीं करने की बात कहता है. क्योंकि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है.

आमिर ने अंत में ये भी बताया कि वो कौनसी घड़ी थी जब उन्होंने 'लगान' बनाने का फैसला लिया. एक्टर ने बताया कि उनके माता-पिता को फिल्म की कहानी पसंद आई थी. लेकिन एक्टर के मन में ये सवाल था कि आखिर उनकी फिल्म को कौन प्रोड्यूस करेगा. जिसके बाद उनकी मां ने उनसे कहा कि वो इस फिल्म को बनाएं क्योंकि अच्छी कहानियां बहुत कम मिला करती हैं. 

बता दें कि आमिर की पहली फिल्म बतौर प्रोड्यूसर 'लगान' आज दुनियाभर में मशहूर है. एक्टर की पहचान इस फिल्म से इसलिए भी हॉलीवुड में होती है क्योंकि 'लगान' ऑस्कर्स के नॉमिनेशन में गई थी. हालांकि फिल्म कोई अवॉर्ड नहीं जीत पाई. लेकिन 'लगान' इंडियन सिनेमा में एक इतिहास बनकर रह गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement