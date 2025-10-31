scorecardresearch
 

अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र, फैन्स को हुई चिंता, सामने आई हेल्थ अपडेट

एक्टर धर्मेंद्र को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. धर्मेंद्र, 89 साल के हैं. एक्टर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. कहा जा रहा है कि वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं.

धर्मेंद्र हुए अस्पताल में एडमिट (Photo: X @aapkadharam)
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जल्द ही 90 साल के हो जाएंगे. एक्टर को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. वैसे तो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र का ये रूटीन चेकअप है, जिसके लिए वो भर्ती हुए हैं, लेकिन फैन्स को उनकी सेहत की चिंता हो रही है. 

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आग की तरह फैली है. ऑनलाइन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सीरियस हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं. करीबी परिवार के सूत्र के हवाले से पता लगा है कि कुछ भी सीरियस नहीं है. धर्मेंद्र को उम्र से जुड़ी चीजों को लेकर रूटीन चेकअप के लिए एडमिट किया गया है. 

धर्मेंद्र की टीम का बयान
धर्मेंद्र की टीम का कहना है कि एक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए एडमिट किया गया है. उम्र के चलते उन्हें अपना चेकअप समय-समय पर करवाना पड़ता है. इसलिए वो अस्पताल में हैं. किसी ने उन्हें स्पॉट किया होगा और न्यूज बना दी गई. वो बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ भी हैं. कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है. 

कुछ हफ्ते पहले भी धर्मेंद्र को अस्पताल में देखा गया था. तब भी वो रूटीन चेकअप के लिए ही गए थे. वो पूरी तरह से ठीक हैं. स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं. सनी और बॉबी इस समय शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. वो भी अपने पिता का इस बीच काफी ध्यान रख रहे हैं. ऐसी कोई घबराने वाली बात ही नहीं है. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र ने करण जौहर की फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' से सालों बाद कमबैक किया था. सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में उन्होंने किसिंग सीन भी दिया था, जिसे देखकर फैन्स के होश उड़ गए थे. धर्मेंद्र आज के समय में फिल्म 'इक्कीस' में व्यस्त हैं. फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फैन्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. धर्मेंद्र, फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. उम्मीद कर रहे हैं कि फैन्स को ये पसंद आएगी. 

धर्मेंद्र, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वो फिटनेस को लेकर जागरूक रहते हैं. हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं. धर्मेंद्र अपना ज्यादातर समय फार्महाउस में बिताते हैं. वहीं पर सब्जी और फल उगाते हैं. साथ ही फैन्स के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं. बताते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल को कितना हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं. 

