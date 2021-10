67th National Award: रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मनोज बाजपेयी बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 67वें समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया. फिल्म इंडस्ट्री में 45 वर्ष तक अपने योगदान के लिए रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मान‍ित किया गया. रजनीकांत के अलावा मनोज बाजपेयी, धनुष और कंगना रनौत भी सम्मान‍ित किए गए हैं.

समारोह में लोगों ने रजनीकांत का स्टैंड‍िंग ओवेशन के साथ सम्मान किया. मनोज बाजपेयी को 'भोंसले' के लिए और साउथ स्टार धनुष को तमिल मूवी 'असुरन' में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड प्रदान किया गया. कंगना रनौत को मण‍िकर्ण‍िका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है. उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फिल्म जगत के सभी दिग्गज सितारों को सम्मान‍ित किया है.

I dedicate this award to my Guru, my mentor K Balachander : @rajinikanth #NationalFilmAwards @MIB_India pic.twitter.com/xEUuF2DDuk