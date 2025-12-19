राजकुमार हिरानी की फिल्म में होंगे 4 इडियट्स! चौथे लीड एक्टर की तलाश में मेकर्स

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. एक के बाद एक उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर खबरें आ रही हैं. फैंस उन्हें फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं. इन सबके बीच थ्री इडियट्स (3 Idiots) के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है.

दरअसल पिंकविला ने लंबे वक्त से इंतजार किए जा रहे '3 इडियट्स' के सीक्वल के बारे में एक बड़ा अपडेट दिया है. इसके अलावा एक सोर्स ने कन्फर्म किया है कि मेकर्स ने एक टेम्पररी टाइटल फाइनल कर लिया है. यानी इस बात पर मुहर लग गई है कि 3 इडियट्स का सीक्वल ऑफिशियली बन रहा है, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में 2026 में शूटिंग शुरू होने वाली है.

क्या रखा गया फिल्म का टाइटल

एक अंदरूनी सूत्र ने कन्फर्म किया, 'स्क्रिप्ट अभी एक टेम्पररी वर्किंग टाइटल '4 इडियट्स' के तहत डेवलप की जा रही है. हालांकि यह टाइटल अभी बदल सकता है, मेकर्स इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी को अपनी ओरिजिनल तिकड़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक सुपरस्टार की तलाश कर रहे हैं. मेकर्स एक्टिव रूप से चौथे इडियट की तलाश कर रहे हैं, जो कोई सुपरस्टार नाम हो सकता है.'

'फिल्म लिखने का प्रोसेस चल रहा है, और टीम यह पक्का कर रही है कि यह और भी बड़ा और बेहतर हो और वहीं से शुरू हो जहां पहले पार्ट में खत्म हुआ था. फिर भी, यह सिर्फ एक सिंपल कंटिन्यूएशन नहीं है, बल्कि चौथे मेन कैरेक्टर को जोड़ने को सही ठहराने के लिए नए एलिमेंट्स भी पेश करेगा.'

कौन होगा चौथा इडियट?

फिल्म की ओरिजिनल कास्ट यानी आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर खान इस फिल्म में फिर दिखाई दे सकते हैं. 'चौथे इडियट' के बारे में अटकलें फिल्म देखने वालों के बीच उत्सुकता पैदा करने वाली है. 4 इडियट्स सिर्फ एक वर्किंग टाइटल है और बाद में बदल भी सकता है या नहीं भी. फिर भी, चौथे लीड, जो शायद एक सुपरस्टार हो सकता है, पर चर्चा करना एक बोल्ड कदम होगा.

2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स एक कल्ट क्लासिक बन गई. जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में देश भर में बातचीत शुरू कर दी. इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास भी रचा, और उस समय बॉलीवुड के लिए नए बेंचमार्क सेट किए. सीक्वल का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी करेंगे.

