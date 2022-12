Shocking! बिग बॉस से बाहर हुए Abdu Rozik? बेघर होने पर फूट-फूटकर रोए 'छोटा भाई जान', फैंस के टूटे दिल, बोले- वापस लाओ

Bigg Boss 16: सलमान खान का शो बिग बॉस 16 शुरुआत से ही फैंस को एंटरटेन कर रहा है. लेकिन अब शो के नए प्रोमो ने लोगों के दिल तोड़ दिए हैं. फैंस के दिलों की जान अब्दू रोजिक शो से बाहर हो गए हैं. अब्दू को बिग बॉस के घर को अलविदा कहता देखकर उनके तमाम फैंस की आंखें नम हैं. अब्दू के घर से बेघर होने की खबर से फैंस शॉक्ड में हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अब्दू को बिग बॉस ने घर के बाहर क्यों किया?

शो से बाहर हुए अब्दू रोजिक?

बिग बॉस 16 के नए प्रोमो में बिग बॉस अब्दू को घर से बाहर आने के लिए कहते दिख रहे हैं. बिग बॉस अब्दू से कहते हैं- अब्दू आप घरवालों से विदा होकर घर से बाहर आ जाएं. बिग बॉस का ये फैसला सुनकर सभी कंटेस्टेंट्स दंग रह जाते हैं. हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं. खुद अब्दू भी अपने दोस्तों से गले मिलकर फूट-फूटकर रोते हैं.

शो का प्रोमो सामने आते ही फैंस के दिल टूट गए हैं. अब्दू के शो से बाहर होने पर फैंस की आंखें भी नम हैं. फैंस अब्दू को शो में लाने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अब्दू ट्रेंड करने लगे हैं.

फैंस हो रहे इमोशनल

अब्दू के फैंस इस समय काफी इमोशनल हैं. हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर अब्दू को बिग बॉस से बाहर क्यों किया गया है. अब बिग बॉस ने सबके चहेते अब्दू को शो से बाहर क्यों किया, ये तो आपको आज का एपिसोड ऑन एयर होने के बाद पता चल ही जाएगा. लेकिन फैंस को पूरा भरोसा है कि शो में अब्दू की वापसी जरूर होगी.

यहां देखें अब्दू के बेघर होने पर फैंस कैसे रिएक्टर कर रहे हैं-

If Abdu didn't come back My Bigg Boss is Over 💔 They remove him as per there Plan. #AbduRozik #BiggBoss16 pic.twitter.com/Cl6V1BcCwP

The way #AbduRozik was getting bullied from last few weeks.



He was feeling heartbroken.



Now at least for few days he will breathe in postive energy & then back in the house to fight back ❤️ pic.twitter.com/Tk09tGfzmK