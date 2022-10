Bigg Boss 16: 'सिर्फ जानवर ही सुन सकते हैं...', Archana Gautam की आवाज का Kashmera Shah ने उड़ाया मजाक, हो गईं ट्रोल, यूजर्स बोले- शर्म करो

Bigg Boss 16: साउथ की सनी लियोनी और बिकिनी गर्ल के नाम से फेमस अर्चना गौतम बिग बॉस 16 की एंटरटेनमेंट क्वीन बन चुकी हैं. अब्दू रोजिक के बाद वो अर्चना ही हैं, जिन्हें दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है. अर्चना के बोलने का तरीका और फनी बातें लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. लेकिन अब फैंस की फेवरेट अर्चना की आवाज का कश्मीरा शाह ने मजाक उड़ाया है और फिर...

अर्चना का कश्मीरा ने उड़ाया मजाक

...फिर क्या ही होना था. अर्चना दर्शकों को इतना एंटरटेन कर रही हैं. उन्हें हंसा रही हैं, तो भला फैंस किसी को उनका मजाक कैसे उड़ाने देते. ऐसे में कश्मीरा के अर्चना की आवाज का मजाक उड़ाने पर यूजर्स ने कश्मीरा को ही ट्रोल कर दिया.

अब सवाल ये है कि कश्मीरा ने आखिर अर्चना के बारे में ऐसा क्या कह दिया, जिससे दर्शक नाराज हो गए. तो चलिए बताते हैं. हाल ही में कश्मीरा शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर अर्चना गौतम को ट्रोल करते हुए एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा- आज का एपिसोड देख रही हूं. वैसे मुझे अर्चना पसंद है, लेकिन कसम से मुझे लगता है कि सिर्फ जानवर ही उनकी अल्ट्रासोनिक आवाज सुन सकते हैं.

Watching today’s episode and I swear that even though I love #archana I feel that only animals can hear her ultrasonic voice #BiggBoss16 @ColorsTV @justvoot #tooshrilltochill #ultrasonic — Kashmera Shah (@kashmerashah) October 17, 2022

कश्मीरा पर भड़के यूजर्स

अर्चना की आवाज पर ये कमेंट करना यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने कश्मीरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कश्मीरा पर भड़कते हुए लिखा- अगली बार से सोच-समझकर ट्वीट करना, क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं बदल सकती है. ये किसी की अपीयरेंस पर कमेंट करने के बराबर ही है. वो तुमसे 10 गुना ज्यादा बेहतर कंटेस्टेंट है.

Maybe be mindful about what you tweet next time because she can't change her voice. It's almost like commenting on someone's appearance. Moreover, she's effortlessly ten times a better contestant than you. — Taylor Swift (@trashhaccountt) October 17, 2022

Apni awaz sun lo phle Aunty — AℝyαŇ (@AryanMi8623) October 17, 2022

Same goes for you madam khud ki suni hai naaaa 🙄 you give so negative vibes really 🌚@kashmerashah — Trisha Sharma (@TrishaS38808613) October 18, 2022

Still better than yours 😂 — Ripon Sinha (@RiponSinha7) October 17, 2022

एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये बॉडी शेमिंग पर इतने लेक्चर देने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं वॉयस शेमिंग...ये नेचुरल है नहीं बदला जा सकता...इतना दिमाग नहीं है क्या?

Ye body shaming pe itne lecture dene wale log ab kya kar rahe voice shaming ...ye natural hai nhi badla ja sakta ...itna dimag is nhi h kya kuch v anpadh jahil gawar — Kriti Sinha (@Kriti16Kri) October 17, 2022

It's god gifted voice.. we love her..jese god ne aapko ghatiya personality di he.. she is entertaining not like you irritating..#ArchanaGautamm #BiggBoss16 — Varun_dvan💫💫 (@sh_ahaa4) October 18, 2022

अर्चना की बात करें तो वो शो में काफी अच्छा कर रही हैं. अर्चना घर में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं. घरवालों पर जोक्स क्रैक करना उन्हें काफी पसंद है. अर्चना की फनी बातें और डायलॉग्स दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. शो में अर्चना अपनी रियल साइड शो कर रही हैं. यही वजह है कि उन्हें दर्शकों का इतना सपोर्ट मिल रहा है. आपका क्या ख्याल है अर्चना के बारे में?