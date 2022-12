Bigg Boss 16: जिसे पब्लिक नहीं निकाल सकी उसे घरवालों ने किया बाहर, एविक्ट हुए अंकित गुप्ता!

Shocking! इस हफ्ते बिग बॉस हाउस में एक शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है. सोशल मीडिया पर अंकित गुप्ता के घर से बाहर होने की खबर है. इस खबर ने बिग बॉस फैंस को काफी निराश कर दिया है. कई लोग अंकित के एलिमिनेशन को अनफेयर बता रहे हैं.

अंकित गुप्ता हुए बाहर

अंकित गुप्ता बिग बॉस हाउस के उन कंटेस्टेंट में से हैं, जो ज्यादा बोलने में यकीन नहीं रखते. शो की शुरूआत से ही अंकित ने हमेशा जरूरत के हिसाब से बात की. बार-बार टोके जाने के बाद अंकित अब घरवालों से घुलने-मिलने लगे थे. शो में उनकी भागीदारी पहले से ज्यादा हो गई थी. इसके बावजूद उन्हें घर से बेघर कर दिया. बस यही बात फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है.

Exclusive and Confirmed#AnkitGupta has been Eliminated by Homemates for Having least Contribution in the show.



