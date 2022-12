राशन के लिए टीवी की 'संस्कारी बहुएं' भूलीं इंसानियत, 3 फुट के अब्दु का उड़ाया मजाक!

बिग बॉस में हर दिन कंटेस्टेंट के नए चेहरे देखने को मिलते हैं. कभी सब इतने प्यार से पेश आते हैं और इंसानियत की बात करते हैं. वहीं कई बार ऐसी-ऐसी बातें कह जाते हैं कि शर्मा आ जाए. बिग बॉस में इस बार ताजिकिस्तान के अब्दू रोजिक के साथ ऐसा ही कुछ हुआ. तीन फुट के अब्दू की हेल्प करने को लेकर घर में तनाव देखने को मिला. टीना दत्ता और प्रियंका चौधरी ने अब्दू की मदद करने को लेकर लोगों को ताने सुनाए. इसके बाद सोशल मीडिया पर टीवी की उन 'संस्कारी बहुओं' की जमकर किरकिरी हो रही है.

राशन टास्क में तीसरे नंबर पर अब्दू

पहले आपको बताते हैं, टास्क क्या था और क्यों सभी को अलग-अलग साइज की टोकरी दी गई थी. बिग बॉस ने घर में योगदान के तहत सदस्यों की रैंकिंग को लेकर टास्क दिया. इसके मुताबिक अब्दू तीसरे नंबर पर रहे. रैंकिंग के हिसाब से सब में राशन का बंटवारा होना था, और उसी हिसाब से हर किसी को बड़ी से लेकर छोटी साइज की टोकरी दी गई. इन टोकरियों में सदस्यों को खुद से राशन भरकर लाना था. इस टास्क के मुताबिक अब्दू को भी एक बड़ी एक टोकरी मिली.

लेकिन अब्दू की बीमारी और छोटी हाइट की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो, निम्रत और साजिद ने मदद करने को कहा. लेकिन ये बात टीना दत्ता और प्रियंका चौधरी को अच्छी नहीं लगी. उन्होंने निम्रत को टोकना शुरू कर दिया. जैसे ही साजिद ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलुंगा, टीना कहती हैं, अब्दू तीसरे नंबर है, उसका गेम में अच्छा योगदान है, तो कोई क्यों जाएगा. इसके बाद घर की कैप्टन होने के नाते निम्रत कहती हैं कि कोई नहीं जाएगा, मैं जाउंगी. यहां टीना और प्रियंका दोनों निम्रत को रोकती हैं कि तुम भी क्यों जाओगी. अब्दू एक इंडीपेंडेंट कंटेस्टेंट है. वो खुद कर सकता है. वो भी अपना गेम खेलने आया है.

अब्दू का बनाया मजाक

निम्रत-टीना-प्रियंका के बीच इस बात को लेकर बहस भी होती है. निम्रत कहती हैं कि वो बीमार है, सामान कैसे उठाएगा. उसे एक डिसेबिलिटी है, तो इंसानियत के नाते हेल्प करना चाहिए. लेकिन टीना और प्रियंका इस बात पर अपनी असहमति जताती हैं. वहीं खड़े अब्दू कुछ नहीं बोलते हैं. वो अकेले जाते हैं और अपनी सारा सामान उठाते हैं. टोकरी में पूरा राशन भरकर वो अकेले ही अपना पूरा काम करते हैं. जब टास्क पूरा हो जाता है, तब निम्रत आकर उनकी टोकरी उठा कर ले जाती है.

यूजर्स ने किया ट्रोल

सोशल मीडिया में इस बहस का वीडियो बेहद ट्रेंड कर रहा है. यूजर्स वीडियो शेयर कर टीना और प्रियंका को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा- मुझे अब्दू के लिए बुरा लग रहा है. ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया है, अब्दू की गलती नहीं है. निम्रत और साजिद हेल्प के लिए कहा लेकिन टीना और प्रियंका कितने बुरे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. थोड़ी तो इंसानियत रखो. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा- मैं चाहता हूं ये बातें कोई अब्दू को इंग्लिश में बताए. तो वो जान सके कि इस तरह के सेलेब्रिटीज भी हैं हमारी सोसायटी में, जो दूसरों की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं. कभी ना गेम और इंसानियत के बीच का फर्क ना भूलें.

I want some contestant to translate all this conversation in English for #AbduRozik 🙂



So he can see these kinds of celebrities also exist in our society who can mock someone's disability.



Never forget there is difference between game & Humanity.pic.twitter.com/SZgWPRAG3D November 30, 2022

I felt bad for Abdu🥺 Uper wale ne hi usse aisa banaya hai Abdu ki galti nahi hai. Nimrit & Sajid offered to help but Tina & Priyanka really disgusting of how they were reacting have some humanity first. #AbduRozik #BiggBoss16 pic.twitter.com/vuikZX5BF7 — Abdu Rozik FC 1 (@abdurozikFc1) November 30, 2022

Inka kaam yahi hai body shaming, charcter pe ungli itna hi aata hai inko — vaibhav (@vaibhav29052021) November 30, 2022

Now I think it's best #AbduRozik don't understand Hindi.



Otherwise just imagine how much heartbroken, he would feel after listening to this.



Yesterday #MCStan was being target today Abdu 🙂



Cheapness on other level of these so called celebrities.#BB16 — Team Abdu Rozik Official FC 👑 (@Team_Abdu_Rozik) November 30, 2022

सोशल मीडिया पर यूजर्स सलमान खान से वीकेंड का वार एपिसोड में इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि इस बात के लिए टीना और प्रियंका की क्लास लगनी जरूरी है.