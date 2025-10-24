scorecardresearch
 

Feedback

शारदा सिन्हा के टॉप 5 छठ गीत, जिसके बिना अधूरा है ये महापर्व

बिहार कोकिला के नाम से मशहूर दिवंगत भोजपुरी लोक गायक शारदा सिन्हा के छठ गीतों के बिना छठ पूजा अधूरी है. शारदा सिन्हा के मशहूर छठ गीत काफी सुने जाते हैं.

Advertisement
X
शारदा सिन्हा के छठ गीत (Photo: Screengrab)
शारदा सिन्हा के छठ गीत (Photo: Screengrab)

दिवाली के बाद अब महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है. ऐसे में हर गली, हर घाट, और हर घर में जो आवाज सबसे पहले गूंजती है, वो दिवंगत शारदा सिन्हा की होती हैं. बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक, उनकी गायकी इस त्योहार की आत्मा बन चुकी है. पिछले साल उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया लेकिन उनकी आवाज अब अमर है. ऐसे में हम आपको बताएंगे छठ पर शारदा सिन्हा के टॉप 5 गाने कौन से हैं.

हो दीनानाथ
छठ पूजा के गीतों की बात हो और ये शारदा सिन्हा का ये गाना न बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता. उनकी आवाज में भक्ति का ऐसी मिश्रण था, जिसे सुनते ही मन भावविभोर हो जाता है. शारदा सिन्हा का हो दीनानाथ गाना हर साल छठ पर पर गूंजता है. 

पहिले पहिल छठि मैया
शारदा सिन्हा भले ही इस दुनिया में न हो लेकिन उनकी आवाज अमर है. 'पहिले पहिल छठी मैया' गाने को रिलीज हुए वैसे तो 8 साल हो गए हैं, लेकिन इसका क्रेज आज तक बना हुआ है. हर छठ पर्व पर ये गाना काफी ट्रेंड करता है. इस गाने में मां के प्रति आस्था और प्रायश्चित का भाव है.

सम्बंधित ख़बरें

छठ पर दिल्ली में सियासत! CM रेखा गुप्ता का प्लान, AAP का सवाल 
The question from the devotee: Contaminated water can cause health issues; there is definitely a fear.
विशेष: छठ को लेकर संग्राम, यमुना में गंदगी पर BJP और AAP आमने-सामने 
Chhathi Maiya Top 5 song
छठ पर्व पर जरूर सुनें ये 5 सुपरहिट गीत, सुनकर झूम उठेगा आपका भी मन 
new chhath song 2025: amid bihar elections migration question pops up in bhakti songs
छठ मैया के गीत में नेताओं से सवाल... कब रुकेगा पलायन, घर में मिलेगा रोजगार? 
Strict measures by the railway for Chhath, platform ticket sales suspended at New Delhi station.
छठ पर रेलवे की सख्ती, नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद 

उठऊ सूरज, भइले बिहान
इस गीत की सबसे खास बात ये है कि इसे खुद शारदा सिन्हा ने की कंपोज किया था. इसके अलावा उन्होंने इस गाने के बोल में भी मदद की थी. छठ पर्व के मौके पर इस गाने को काफी सुना जाता है.

Advertisement

तोहे बड़का भैया हो- 
ये छठ महापर्व का सबसे फेमस सॉन्ग है और ये गाना शारदा सिन्हा पर ही फिल्माया गया था. इस गाने को सबसे ज्यादा सुना और देखा जाता है.

छठी मैया अइतन आज
शारदा सिन्हा के इस गाने को छठ पर्व के दौरान काफी सुना जाता है. इस भक्ति गीत को रिलीज हुए दो दशक से भी ज्यादा हो गया. लेकिन आज भी इसका नयापन बना हुआ है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement