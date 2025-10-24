शारदा सिन्हा के टॉप 5 छठ गीत, जिसके बिना अधूरा है ये महापर्व

दिवाली के बाद अब महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है. ऐसे में हर गली, हर घाट, और हर घर में जो आवाज सबसे पहले गूंजती है, वो दिवंगत शारदा सिन्हा की होती हैं. बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक, उनकी गायकी इस त्योहार की आत्मा बन चुकी है. पिछले साल उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया लेकिन उनकी आवाज अब अमर है. ऐसे में हम आपको बताएंगे छठ पर शारदा सिन्हा के टॉप 5 गाने कौन से हैं.

हो दीनानाथ

छठ पूजा के गीतों की बात हो और ये शारदा सिन्हा का ये गाना न बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता. उनकी आवाज में भक्ति का ऐसी मिश्रण था, जिसे सुनते ही मन भावविभोर हो जाता है. शारदा सिन्हा का हो दीनानाथ गाना हर साल छठ पर पर गूंजता है.

पहिले पहिल छठि मैया

शारदा सिन्हा भले ही इस दुनिया में न हो लेकिन उनकी आवाज अमर है. 'पहिले पहिल छठी मैया' गाने को रिलीज हुए वैसे तो 8 साल हो गए हैं, लेकिन इसका क्रेज आज तक बना हुआ है. हर छठ पर्व पर ये गाना काफी ट्रेंड करता है. इस गाने में मां के प्रति आस्था और प्रायश्चित का भाव है.

उठऊ सूरज, भइले बिहान

इस गीत की सबसे खास बात ये है कि इसे खुद शारदा सिन्हा ने की कंपोज किया था. इसके अलावा उन्होंने इस गाने के बोल में भी मदद की थी. छठ पर्व के मौके पर इस गाने को काफी सुना जाता है.

तोहे बड़का भैया हो-

ये छठ महापर्व का सबसे फेमस सॉन्ग है और ये गाना शारदा सिन्हा पर ही फिल्माया गया था. इस गाने को सबसे ज्यादा सुना और देखा जाता है.

छठी मैया अइतन आज

शारदा सिन्हा के इस गाने को छठ पर्व के दौरान काफी सुना जाता है. इस भक्ति गीत को रिलीज हुए दो दशक से भी ज्यादा हो गया. लेकिन आज भी इसका नयापन बना हुआ है.

