'सबकुछ होते हुए भी कुछ नहीं...' जिंदगी में अकेली पड़ीं सपना चौधरी, सुनाई आपबीती

सपना चौधरी का करियर में जितना स्ट्रगल रहा है, उससे कहीं ज्यादा शायद सपना ने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल किया है. हाल ही में एक महीने के लिए सपना ने एक्टिंग क्लासेस लीं. इस दौरान उन्होंने अपना दर्द बयां किया.

सपना चौधरी ने बयां किया दर्द (Photo: Instagram @itssapnachoudhary)
सपना चौधरी ने बयां किया दर्द (Photo: Instagram @itssapnachoudhary)

हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी की पर्सनल लाइफ के खूब चर्चे रहे हैं. पिता का साया सिर से उठना. मां को अकेले देखना. स्टेड परफॉर्मेंस देकर पैसे कमाना और घर चलाना. सिर्फ यही नहीं, जब वीर से सपना ने गुपचुप शादी की थी तो भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लग पाई थी. 

सपना चौधरी, आज भी स्टेड पर परफॉर्म करती हैं. सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इनके चाहने वाले आपको मिल जाएंगे. लेकिन निजी जिंदगी में सपना कितनी अकेली हैं, इसका खुलासा पहली बार सपना ने खुद एक प्लेटफॉर्म पर किया है. 

सपना चौधरी हुई इमोशनल
सपना ने बीते महीने 'द एक्टर्स ट्रूथ' क्लास जॉइन की थी. इसमें उन्होंने एक्टिंग की सही परिभाषा सीखी. अपने गुरु को संबोधित करते हुए सपना ने कहा- एक महीने में मैंने बहुत कुछ बताया है. जो निजी तौर पर कहीं नहीं बताया. आज मैं ये बात खुलकर कह सकती हूं कि इस क्लास की वजह से मैं वापस जीना सीख गई हूं. मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रही हूं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Actor's Truth (@theactorstruth)

"कभी सोचूंगी भी कि आपको मैं वापस कैसे करूं तो मेरे पास शब्द नहीं होंगे. न कोई जरिया होगा, आपने मुझे वापस जीना सिखाया है. मैं वापस उठकर खड़ी हो गई और लोगों को बताने लगी कि नहीं, सपना चौधरी नहीं, सपना भी हूं मैं. वो भी देखो. लेकिन आजतक मैंने एक बात नहीं बताई कि मैं यहां आई क्यों थी? मेरी जिंदगी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी. मैं ये सोचने लगी थी कि कुछ नया है ही नहीं. क्या करूं?"

अकेली पड़ीं सपना चौधरी
"हर तरफ से प्रेशर है, हर तरफ से दिक्कत है. तो जब मैंने ये कोर्स करने का सोचा था तो मन में आ रहा था कि क्या ही करूंगी मैं जाकर. मैं यहां ये बताने आई थी कि मेरे अंदर एक और लड़की है, जो नॉर्मल है, गुलाब जैसी है, उसको भी खुश होने का हक है, उसको भी रिश्ते में प्यार चाहिए. मतलब नहीं चाहिए. नहीं चाहिए वो लोग जो खाली मेरे से डिमांड रखें. कोई मुझे खसोटता रहे, कोई मुझे नोंचता रहे. तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे दिया."

"मेरा कभी दोस्त नहीं रहा. हर कोई ये सोचता है मेरे लिए कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो बहुत बंदे होंगे, लेकिन सबसे अकेला बंदा वही होता है, जिसके पास बहुत लोग होते हैं. तो उनमें से ही मैं एक थी. आज मैं आप सभी का प्यार, दुलार, बहुत सारी सीख और ऐसी-ऐसी चीजें लेकर जा रही हूं. आप सभी लोग बहुत-बहुत बड़े बनोगे, ये मेरी दुआ है भगवान से. हां, मैं आर्टिस्ट हूं, लेकिन स्टेड पर हूं. स्टेज से उतरते ही मैं भी नॉर्मल इंसान हूं. स्टेज से उतरते ही मुझे भी प्यार की जरूरत है और आप लोगों ने मुझे बहुत-बहुत प्यार दिया है."

