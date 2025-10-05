पवन सिंह ने पत्नी को घर में घुसने से रोका, बुलाई पुलिस, रोती-बिलखती ज्योति ने लगाई मदद की गुहार

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में भूचाल आ गया है. पत्नी ज्योति सिंह ने बीते दिन सूचना दी थी कि वो पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ में उनके घर जाएंगी. लेकिन वो जब यहां पहुंचीं तो उनको ही सरप्राइज मिल गया. ज्योति का वेलकम करने के लिए वहां पुलिस मौजूद थी.

पवन ने ज्योति के खिलाफ की शिकायत

ज्योति ये देख सन्न रह गईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव करते हुए वहां की सच्चाई दिखाई. ज्योति ने वीडियो में बताया कि कैसे उनके पति पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR कराई है. ज्योति वीडियो रोती बिलखती दिखीं. उन्होंने इस दौरान जहर खाकर आत्महत्या करने तक की धमकी भी दे दी.

वीडियो में ज्योति बताती हैं- नमस्ते मैं हूं ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूं पवन जी के घर पर. लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस थाने में FIR की हुई है. मैं यहां आई थी क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइये देखते हैं कि कौन आपको वहां से निकालता है. आप उनकी पत्नी हैं.

ज्योति आगे सिसकते हुए पुलिस की ओर दिखाते हुए कहती हैं- उनकी पत्नी बनकर हम यहां पर आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको थाने ले जाने आए हैं. अब आप जनता हैं, तो आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा.

Advertisement

थाने जाने से ज्योति का इनकार

ज्योति हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहती हैं कि- मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं कि यहां पर मुझे बार-बार बेइज्जत किया जा रहा है. फिर वो महिला पुलिसकर्मी से पूछती दिखती हैं- किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? तो महिला पुलिसकर्मी जवाब देती हैं- कोई केस नहीं है. आपको थाना प्रभारी ने बुलाया है. आप वहां बैठकर आराम से बात करिए. जब ज्योति पूछती हैं कि आप हमें वजह बताइये किसलिए आप हमें ले जाना चाहती हैं?

ज्योति को बताया जाता है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है. दोनों तरफ से ये केस डाला गया है. अगर आपने ये आरोप लगाया है कि आपको आपके पति ने मारा-पीटा था, मर्डर कर सकते हैं, तो ये कानून के अंतर्गत आता है. ये आपके लिए भी सुरक्षित नहीं है. कुछ भी गलत हो सकता है. ये सुनते ही ज्योति कहती हैं कि- नहीं मारपीट या मर्डर का केस नहीं, मेनटेनेंस का केस डाला गया है.

ज्योति ने दी आत्महत्या की धमकी

वीडियो में ज्योति रोते हुए अपने वकील से बात करती भी दिखती हैं कि थाना प्रभारी हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हम थाने नहीं गए तो कोई झूठा केस लगा देंगे. हमने सारी रिकॉर्डिंग रखी है. फिर रोते हुए कहती हैं कि हम अपने पति के घर आए हैं तो पता नहीं किस बात का एफआईआर हो रहा है. मुझे पागल कर देंगे ये लोग. वीडियो में वकील और पुलिस के बीच बहस होती भी दिखती है.

Advertisement

वीडियो के आखिर में ज्योति रोते-बिलखते जनता से कहती हैं- आज सिर्फ समाज के कहने पर मैं यहां पर आई थी, ये दिन देखने के लिए. अब अगर आप लोग इंसाफ नहीं करेंगे तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है. ज्योति धमकी देते हुए कहती हैं कि इसी घर में जहर खाकर मरूंगी. इसी घर से लाश जाएगी मेरी, ये कहकर जा रही हूं मैं यहां से. अगर मैं थाने में जाती हूं, मैं एक सीधे घर की बहू-बेटी हूं तो मैं यहां ये जहर खाकर, मरकर निकलूंगी. बस बहुत हो गया. एक बेटी को आपलोग सरेआम घसीट रहे हैं.

पवन ने दिया था धोखा

ज्योति पवन सिंह पर वीडियो में गंभीर आरोप भी लगाती हैं कि ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे. इसका सुधार करेंगे, चुनाव था तो बुलाकर प्रचार किए, उसके बाद लड़की को बुलाकर होटल गए. चुनाव के 20 दिन बाद ये सब हुआ. कैसे बर्दाश्त करते हम.

ज्योति का रोना, उनके आरोप और सारी बातें सुन-देखकर फैंस भी पवन सिंह को हल निकालने की सलाह दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि मामले को इतना बढ़ाना सही नहीं. अगर नहीं बन पा रही है तो शादी को तोड़ देना बेहतर है. पवन सिंह गलत कर रहे हैं.

Advertisement

बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी 5 मार्च 2018 को हुई थी. हालांकि शादी के कुछ वक्त बाद दोनों के रिश्ते में दरार आई और मामला कोर्ट जा पहुंचा.

---- समाप्त ----