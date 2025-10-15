असमंजस में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, चुनाव से पीछे खींचे कदम? जनता पर फैसला छोड़ा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह असमंसजस की स्थिति में पड़ गई हैं. उनकी निजी जिंदगी में तो उथल-पुथल चल ही रही थी लेकिन अब उनकी राजनीतिक राह भी मुश्किलों से भरी है. ज्योति जो भी करती हैं पब्लिकली ऐलान कर करती हैं. उन्होंन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए पूछा है कि वो चुनाव लड़ें या नहीं.

ज्योति चुनाव लड़ेंगी कि नहीं?

ज्योति काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई के बीच उनकी शादी आ रही हैं. अब वो चुनाव लड़ें या नहीं इसका फैसला वो जनता से चाहती हैं.

ज्योति ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा- नमस्कार, काराकाट की देवतुल्य जनता. आज मैं अजीब-सी असमंजस में हूं. मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं. मैंने फोन से भी पता करने कि कोशिश की लेकिन उसका 50 प्रतिशत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा. और 50 प्रतिशत निगेटिव रिस्पांस रहा. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है की मैं क्या करूं?

'इसलिए जैसे की मैंने हमेशा आप लोगों से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लिया है, तो आज भी बिना पूछे आपसे कोई फैसला नहीं करूंगी. कल आप लोगों के बीच मैं आ रही हूं एक सवाल मन में लेकर. मुझे उम्मीद है की जवाब और सलाह दोनों ही मुझे बेटी बहू मान कर देंगे. मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं वहां की जानता मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी है और हमेशा रहेगी. आपकी बेटी... बहू... ज्योति.'

क्या है मामला?

दरअसल, ज्योति और पति पवन सिंह के बीच गंभीर विवाद चल रहा है. दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है. ज्योति पवन से मिलने लखनऊ गई थीं, लेकिन पति ने मिलने से इनकार कर दिया. जब ज्योति ने सारी बातें वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर बताईं तो पवन ने सफाई में कहा कि दोनों की मुलाकात हुई थी. उस बीच ज्योति लगातार उनसे चुनाव में सपोर्ट करने की ही बात कहती रहीं. इसी वजह से दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई.

हालांकि ज्योति ने इसे गलत बताते हुए कहा कि ऐसा है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी. अगर पवन सिंह आज ही अपने रिश्ते को ठीक कर लें तो वो अपना नाम वापस ले लेंगी. इसके बाद से दोनों के बीच तकरार जारी है, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है.

मालूम हो कि हाल ही में खबर आई कि ज्योति ने पवन सिंह से तलाक के लिए 30 करोड़ एलिमनी की मांग की है. इस बात ने मामले को और तूल दे दिया है. अब ज्योति के ऐलान ने और हलचल मचा दी है कि कल वो क्या करने वाली हैं.

