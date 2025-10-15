scorecardresearch
 

Feedback

असमंजस में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, चुनाव से पीछे खींचे कदम? जनता पर फैसला छोड़ा

पवन सिंह और ज्योति सिंह की निजी जिंदगी चर्चा में बनी हुई है. इस बीच ज्योति ने चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति जताई है. वो जनता से जवाब चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ें या नहीं. मालूम हो कि पवन ज्योति पर आरोप लगा चुके हैं कि वो अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहती हैं इसलिए उनका साथ मांगने लखनऊ मिलने गई थीं.

Advertisement
X
चुनाव लड़ेंगी ज्योति? (Photo: Instagram @jyotipsingh999)
चुनाव लड़ेंगी ज्योति? (Photo: Instagram @jyotipsingh999)

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह असमंसजस की स्थिति में पड़ गई हैं. उनकी निजी जिंदगी में तो उथल-पुथल चल ही रही थी लेकिन अब उनकी राजनीतिक राह भी मुश्किलों से भरी है. ज्योति जो भी करती हैं पब्लिकली ऐलान कर करती हैं. उन्होंन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए पूछा है कि वो चुनाव लड़ें या नहीं. 

ज्योति चुनाव लड़ेंगी कि नहीं?

ज्योति काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई के बीच उनकी शादी आ रही हैं. अब वो चुनाव लड़ें या नहीं इसका फैसला वो जनता से चाहती हैं.  

सम्बंधित ख़बरें

pawan singh pratima singh jyoti singh
कौन कहता है पवन सिंह ने मैदान छोड़ दिया है, वो तो प्लान बी पर काम कर रहे हैं 
Pakhi hegde on casting couch
राजनीति में पीछे हटे पवन सिंह, पाखी हेगड़े ने किया रिएक्ट, बोलीं- पर्सनल... 
Jyoti Singh Pawan singh
'पवन सिंह के पैरों पर गिरकर गुहार लगाई', बोले पावर स्टार के ससुर  
Will Mr. Pawan serve the community?: A direct question from his wife Jyoti Singh.
सियासी मैदान में उतरने से पीछे हटे पवन सिंह, बिहार चुनाव से पहले क्यों डाले हथियार? 
Jyoti Singh
Jyoti Singh ने पति Pawan Singh की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ! 

ज्योति ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा- नमस्कार, काराकाट की देवतुल्य जनता. आज मैं अजीब-सी असमंजस में हूं. मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं. मैंने फोन से भी पता करने कि कोशिश की लेकिन उसका 50 प्रतिशत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा. और 50 प्रतिशत निगेटिव रिस्पांस रहा. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है की मैं क्या करूं? 

'इसलिए जैसे की मैंने हमेशा आप लोगों से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लिया है, तो आज भी बिना पूछे आपसे कोई फैसला नहीं करूंगी. कल आप लोगों के बीच मैं आ रही हूं एक सवाल मन में लेकर. मुझे उम्मीद है की जवाब और सलाह दोनों ही मुझे बेटी बहू मान कर देंगे. मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं वहां की जानता मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी है और हमेशा रहेगी. आपकी बेटी... बहू... ज्योति.'

Advertisement

क्या है मामला?

दरअसल, ज्योति और पति पवन सिंह के बीच गंभीर विवाद चल रहा है. दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है. ज्योति पवन से मिलने लखनऊ गई थीं, लेकिन पति ने मिलने से इनकार कर दिया. जब ज्योति ने सारी बातें वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर बताईं तो पवन ने सफाई में कहा कि दोनों की मुलाकात हुई थी. उस बीच ज्योति लगातार उनसे चुनाव में सपोर्ट करने की ही बात कहती रहीं. इसी वजह से दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई.

हालांकि ज्योति ने इसे गलत बताते हुए कहा कि ऐसा है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी. अगर पवन सिंह आज ही अपने रिश्ते को ठीक कर लें तो वो अपना नाम वापस ले लेंगी. इसके बाद से दोनों के बीच तकरार जारी है, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है. 

मालूम हो कि हाल ही में खबर आई कि ज्योति ने पवन सिंह से तलाक के लिए 30 करोड़ एलिमनी की मांग की है. इस बात ने मामले को और तूल दे दिया है. अब ज्योति के ऐलान ने और हलचल मचा दी है कि कल वो क्या करने वाली हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement