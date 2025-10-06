'मरने के बाद मोमबत्ती लेकर मत निकलना', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का दर्द

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी इन दिनों मुश्किलों में दिख रही हैं. बीते दिन रविवार को उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए. ज्योति एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान कर उनसे मिलने उनके घर गई थीं, लेकिन एक्टर-सिंगर ना उनसे मिले-ना बात की बल्कि उन्हें वहां से विदा कराने के लिए पुलिस बुला ली. अपने साथ हुई ज्यादती को ज्योति बरदाश्त नहीं कर पाई हैं.
ज्योति का टूटा दिल
अपने साथ हुए इस बर्ताव को देख ज्योति काफी आहत हुईं. उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव कर अपने साथ हुए व्यवहार की झलक दिखाई. इसी लाइव के एक हिस्से में ज्योति ने बिलख-बिलख कर अपनी जान देने की बात कही. ज्योति ने रोते हुए अपना गुस्सा निकाला और कहा कि पवन सिंह की हर करतूत से वाकिफ हैं लेकिन कभी कहती नहीं हैं.
ज्योति ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि- 'देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा. बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपाकर रखे हैं, हम सामने नहीं लाते क्योंकि मेरा पति है वो. लेकिन नहीं अब नहीं. वो पति हमको थाने में भेज रहा है. उन्हीं के घर में आने के लिए पुलिस भेज रहा है. एक नहीं दस-दस बार हुआ है ऐसा.'
'अब आप लोग नहीं कहेंगे कुछ या नहीं आएंगे तो मेरे मर जाने के बाद मोमबत्ती लेकर सड़क पर मत निकलिएगा. बेटी के नाम पर इस तरह से करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है. अभी कुछ नहीं करेंगे और बाद में मर जाने के बाद सड़क पर विरोध जताएंगे, ये करने का कोई मतलब नहीं है.'
पवन-ज्योति का तलाक
ज्योति ने बताया कि वो टूट चुकी हैं. पवन सिंह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी चुनाव के लिए तो पर्सनली लेकिन घर में नहीं आने दे रहे हैं. वो मिलकर उनसे बात करने गई थीं, अपने रिश्ते पर क्लेरिटी चाहती थीं. लेकिन पुलिस बुलाकर उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया. वो चीखते हुए बोलीं कि ये लोग मुझे पागल कर देंगे. वीडियो में ज्योति ने ये भी बताया कि पवन सिंह लड़कियों को होटल में लेकर जाते हैं. उनका गैर संबंध भी है.
मालूम हो कि ज्योति सिंह और पवन के तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है. पुलिस के मुताबिक पवन ने ज्योति से मिलने से इसलिए मना किया था क्योंकि पत्नी ने उनपर प्रताड़ना और मर्डर करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं. ज्योति पवन सिंह की तीसरी पत्नी हैं. इससे पहले उनकी रीना रानी और नीलम सिंह से शादी हुई थी.
ज्योति के गुहार लगाते वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं. इस पूरे मामले से पवन सिंह की इमेज पर भी खासा असर पड़ा है. यूजर्स का कहना है कि पावर स्टार को पत्नी को इतना तंग नहीं करना चाहिए. साथ नहीं रह पा रहे हैं तो तलाक देकर रिश्ते को खत्म करना ही सही है.