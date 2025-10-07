दर-दर भटक रही पत्नी को भूले पवन सिंह, दूसरी एक्ट्रेस को भेजी कार, फैन्स नाराज

एक बार फिर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ विवादों में आ गई है. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. वहीं पावर स्टार ने अपनी सफाई में पत्नी को लेकर कई खुलासे किए हैं. पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादीशुदा जिंदगी को लेकर तमाम खबरें बन रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस अंजना सिंह ने पावर स्टार को लेकर एक वीडियो शेयर किया है. अंजना का वीडियो देखने के बाद पवन सिंह के चाहने वाले दो हिस्सों में बंट गए हैं.

अंजना सिंह के लिए भेजी कार

भोजपुरी स्टार पवन सिंह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं. एक ओर उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल में हैं. वहीं दूसरी ओर उन्होंने अंजना सिंह को अपनी नई कार भेजकर ड्राइव करने का मौका दिया.

अंजना सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'गाड़ियां तो सबके पास होती हैं लेकिन दिल सबके पास नहीं होता. मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की और आपने नई गाड़ी भेज दी. दोस्तों का दोस्त और यारों का यार, वन एंड ओनली पावर स्टार. अब मैं पवन जी की ब्रांड न्यू गाड़ी चलाने जा रही हूं.' वीडियो में अंजना, पवन सिंह की कार ब्रांड न्यू कार फ्लॉन्ट करती नजर आईं.

ट्रोल हुए पवन सिंह

अंजना का वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि पवन सिंह को बॉयकॉट करो. दूसरे ने लिखा कि अपनी पत्नी को रूला कर, दूसरों को कैसे खुशियां दे सकते हैं. वहीं कई लोगों ने कहा कि पवन सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी. अन्य यूजर ने लिखा कि अब हमको इनका फैन नहीं बनना.

Advertisement

ज्योति सिंह के सपोर्ट में स्टार्स

पवन सिंह का मामला समाने आने के बाद भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और अक्षरा सिंह जैसे सितारों ने ज्योति सिंह को सपोर्ट किया है.

क्या है मामला?

पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई गई कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है. वहीं ज्योति सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप सही हैं, तो मीडिया के सामने आकर बात करिए.

अब दोनों में कौन सही और कौन गलत है. इसका फैसला वक्त आने पर होगा.

---- समाप्त ----