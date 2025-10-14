पवन सिंह के सपोर्ट में पाखी हेगड़े, ज्योति सिंह पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मर्द का दर्द...

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए बताया कि वो बीजेपी के सिपाही रहेंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. पत्नी ज्योति सिंह संग विवाद बढ़ने के बाद उनका ये फैसला फैन्स को शॉकिंग लगा. अब पूरे मामले पर भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े का बयान सामने आया है.

पवन सिंह पर क्या बोलीं पाखी?

आज तक संग बातचीत में पाखी हेगड़े ने पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में चल रही कंट्रोवर्सी पर बात की. उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्यभाग्य की बात है कि उन्हें दूसरी बार बैकआउट करना पड़ा. वो लगातार उस दिशा में मेहनत कर रहे थे. प्रचार करते नजर आए हैं. ये दूसरी बार है जब उन्हें फैसला लेना पड़ रहा है कि वो चुनाव में नहीं खड़े होंगे.

मुझे लगता है कि जनता का भी इस पर हैरान करने वाला रिएक्शन रहेगा. आप जब पर्सनल लाइफ के मुद्दे को प्रोफेशनल लाइफ पर हावी होने देते हो, तो ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं.

ज्योति सिंह को सुनाई खरी-खोटी

ज्योति सिंह के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो महिला किस चीज से गुजरी हैं. ये सिर्फ उन्हें पता होगा. लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए. कई बार हमें रिश्तों की सच्चाई नहीं पता चल पाती है. वो बाहर से कुछ दिखते हैं और अंदर का सच कुछ होता है. जब उनकी गहराई देखते हैं, तो पता चलता है कि वो रिश्ते क्यों नहीं चल पाए. या उनमें खटास क्यों पैदा होती है. इसमें कोई दोराय नहीं है कि मैं हर औरत का इज्जत करती हूं.

आगे उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्हें न्याय मिलना जरूरी है. लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा है कि महिला के साथ ऐसी चीजें होती हैं. कभी-कभी मर्द के साथ भी गलत होता है. वो दर्द कोई नहीं देखता है. अब कानून दोनों की सुनता है. तो ऐसा नहीं है कि महिला गलत नहीं हो सकती. जरूरी ये है कि हम जाने कि हुआ क्या था. बात के मुद्दे पर जब तक नहीं पहुंचते. इस मुद्दे पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा.

