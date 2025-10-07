'भ्रम फैलाया गया', पत्नी के आरोपों पर बोले पवन सिंह, ज्योति ने किया पटलवार, दी चुनौती

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का पारिवारिक विवाद गरमाता जा रहा है. पत्नी ज्योति और उनके बीच गहमाहमी जारी है. ज्योति ने बीते दिनों वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे उन्हें ससुराल में घुसने से रोका जा रहा है. ज्योति ने पवन सिंह के घर पर सुसाइड करने की धमकी दी. कहा कि उन्हें पकड़ने के लिए यहां पहले से पुलिस बुलाई गई है. इस पूरे विवाद पर अह पवन सिंह का रिएक्शन आया है.
पवन सिंह ने क्या कहा?
पावर स्टार ने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर कर अपना पक्ष सामने रखा है. उन्होंने लिखा- मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सब की जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा. जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा. पवन सिंह ने पत्नी ज्योति के आरोपों को काउंटर करते हुए 3 पॉइंट्स सबके सामने रखे. ज्योति सिंह जी क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसायटी में आई तो मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया. करीब 1.30 घंटे हम लोगों में बातचीत हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई गई कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है. समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई. जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो. कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो.
ज्योति की चुनौती
पवन सिंह की इस सफाई का ज्योति ने इंस्टा पर पोस्ट लिखकर जवाब दिया है. वो लिखती हैं- आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ- ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है. हम सही हों या आप सही हों, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं. आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी. क्योंकि ये अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है.
''मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं. यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए. जहां तक चुनाव का सवाल है, यदि आप मुझे जीवनडर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मैं चुनाव नहीं लडूंगी. क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं. और जहां तक डेढ़ घंटे बैठने की बात कही है. तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है. मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे.''
अब ज्योति की चुनौती को पवन सिंह स्वीकार करते हैं या नहीं, इसका फैंस को जल्द ही जवाब मिलेगा. लेकिन इतना जरूर है भोजपुरी कपल के बीच पैदा हुई इस तकरार ने इंडस्ट्री में खलबली मचा रखी है. दोनों की शादी 2018 में हुई थी. कोर्ट में उनके तलाक का केस चल रहा है.