'सीना चीर के दिखा दूंगा', रियलिटी शो के मंच पर गरजे पवन सिंह, किसे मारा ताना?

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों Mxplayer के सिंगिंग रियलिटी शो Ipopstar में बतौर जज नजर आ रहे हैं. शो शुरू होते ही पवन सिंह सोशल मीडिया पर छा गए हैं. पवन सिंह ने शो के मंच से अपने दिल की बात कही है.

किस पर गरजे पवन सिंह

पवन सिंह सिंगिंग रियलिटी शो के जज हैं, लेकिन बीच-बीच में वो मस्ती-मजाक भी करते रहते हैं. कभी-कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी दुश्मनों को जवाब दे देते हैं. एक बार फिर वो रियलिटी शो के मंच पर दुश्मनों को ललकारते दिखे.

कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि मैं आपके पास आकर थोड़ा गरजना चाहता हूं. मैं देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है. सीना चीर के दिखा दूंगा कि अंदर बैठा हिंदुस्तान है. देश के लिए एक लाइन कहते हुए पवन सिंह की आंखों में गुस्सा और चेहरे पर देशभक्ति का जुनून दिखा.

पावर स्टार की पावरफुल बातें सुनकर फैन्स उनके मुरीद हो गए हैं. एक फैन ने लिखा कि टीआरपी किंग. दूसरे ने लिखा कि पवन भइया की बात ही अलग है. एक फैन ने लिखा कि दुआ के साथ आपने उन्हें कट्टर हिंदू होने का तीर मार दिया. वहीं कई ने लिखा कि हनुमान जी कृपा है आप पर.

ज्योति सिंह-खेसारी लाल यादव को दिया जवाब

कुछ दिन पहले तक पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन ज्योति सिंह संग विवाद होने के बाद उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया. इस बीच खेसारी लाल यादव को छपरा सीट से टिकट मिल गई. वहीं ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं.

चुनाव प्रचार के दौरान कई बार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह का मजाक बनाते दिखे. फैन्स का मानना है कि शो के मंच से पवन सिंह ने अपने खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह को जवाब दिया है. इसके साथ ही ये भी बता दिया कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं. इसलिए उनकी भक्ति पर शक मत करना.

