पवन सिंह का नया 'धमाका', भोजपुरी हसीना संग दिखाई ऐसी दबंगई, फैंस बोले- असली टीआरपी किंग

पवन सिंह के नए गाने धमाका ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया. गाने को कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिले हैं. फैंस पवन के गाने के दीवाने हो रहे हैं. फैंस उन्हें रियल टीआरपी किंग बता रहे हैं.

पवन सिंह ने किया 'धमाका' (Photo: Screengrab)
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह यूं ही नहीं इस नाम से जाने जाते हैं. उनका नया गाना धमाका पूरी तरह से इसे साबित करता है कि वो सच में पावर हाउस हैं. सिंगर-एक्टर का नया गाना धमाका हाल ही में रिलीज किया गया, और 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ये 2 मिलियन व्यूज पार कर गया है. 

पवन सिंह के गाने ने मचाई धूम

पवन सिंह न सिर्फ अपने प्रेजेंस और बातें बल्कि अपने गानों से भी धूम मचा देते हैं. वैसे ही उनका गाना धमाका भी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाका कर रहा है. पवन के गाने पर फैंस खूब झूम रहे हैं. 

गाने में खुद पवन सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु के साथ कमर मटकाते दिखाई दे रहे हैं. गाने में पवन का मस्तीभरा अंदाज तो दिख ही रहा है, साथ ही काला कुर्ता और माथे पर लगे टीके के साथ दबंग स्टाइल भी फैंस को लुभा रहा है. उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग का भी एक वीडियो हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. जहां वो फुल-ऑन स्वैग में नजर आ रहे थे. 

वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा था- धमाका तो हमारा ही होगा. 

पवन का गाना सुन क्रेजी हुए फैंस

गाने को देखकर फैंस भी कह रहे हैं कि पवन सिंह सच में टीआरपी किंग है. शो हो या कोई अपीयरेंस- उनका सिर्फ नाम ही काफी है. यूजर ने कमेंट कर लिखा- जियो पवन भैया, क्या धमाका किया है, तभी तो आपको टीआरपी किंग कहलाए जाते हैं. वहीं एक दूसरे शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा है- पावर स्टार पवन सिंह आज फिर आग लगा दी. गाना एकदम कमाल है.

इस नए गाने के बोल प्रिंस घन दुबे ने लिखे हैं और म्यूजिक शुभम राज GBR ने कंपोज किया है. वहीं गाने को पवन के साथ शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. ये गाना सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है.

पवन सिंह हाल ही में रिएलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे. उन्हें खूब पसंद किया गया था. हालांकि उन्होंने शो से बीच में एग्जिट ले लिया था. इसके बाद वो चुनाव प्रचार करते दिखे थे.

