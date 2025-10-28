scorecardresearch
 

रीना रानी थीं पवन सिंह की पहली पत्नी, पीछा छुड़ाने को दिया था फ्लैट? एक्ट्रेस ने खुद बताया था सच

चर्चा है कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह नहीं बल्कि एक्ट्रेस रीना रानी थीं. ज्योति सिंह ने दावा किया था कि पवन ने उनसे तलाक लेने के लिए उन्हें एलिमनी में फ्लैट दिया था. अब रीना का एक इंटरव्यू सामने आय़ा है जहां वो पवन संग किसी भी रिश्ते को नकारती दिखी हैं.

रीना रानी थीं पवन सिंह की पहली पत्नी? (Photo: X/@PawanSingh909)
रीना रानी थीं पवन सिंह की पहली पत्नी? (Photo: X/@PawanSingh909)

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी अक्सर विवादों में रही है. हाल ही में पत्नी ज्योति सिंह ने भी उनपर कई आरोप लगाए. वो पवन का नाम एक्ट्रेस रीना रानी संग भी जोड़ चुकी हैं और बता चुकी हैं कि पवन की पहली शादी रीना से हुई थी. उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने उन्हें मुंबई वाला फ्लैट एलिमनी में दिया था. 

इन विवादों के बीच रीना का पुराना इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है, जहां वो पवन सिंह संग अपने रिश्ते पर बात करती दिखीं. रीना ने शादी का जिक्र ना करते हुए एक्टर के साथ अफेयर की चर्चा पर बात की और इसे सिरे से खारिज किया. रीना ने बताया कि ये सब बदनाम करने के तरीके होते हैं, जो कि इंडस्ट्री में बेहद कॉमन हैं. 

पवन सिंह की मां बनी थीं रीना

देसी भारत से बातचीत में रीना ने कहा कि- आपको मालूम है साथ में उठना बैठना होता है लोगों का, उसमें अगर नाम जुड़ गया तो जुड़ गया. हम ऐसे फील्ड में हैं कि अगर हम कुछ ना भी करें तो नाम जुड़ना ही है बदनाम होना ही है. मैं आज भी उनके साथ काम करने को तैयार हूं, मिलेगा तो जरूर करूंगी, इसमें मना करने जैसा क्या है. हमारी पहली फिल्म में मैं उनकी मां के रोल में थी, आज भी मां बना सकते हैं, इसमें बुरा क्या है. मैं खेसारी और दिनेश जी कि मां का किरदार भी निभा चुकी हूं.

पवन से कैसे टूटा कनेक्शन

रीना ने आगे बताया कि पवन के साथ उन्होंने भले ही शुरुआत में काफी काम किया है लेकिन अब उनसे उनकी बातचीत नहीं होती है. वो बोलीं- क्योंकि अब काफी वक्त बीत चुका है. लंबा गैप हो गया है काम करने का, मैं टीवी की दुनिया में ज्यादा एक्टिव हो चुकी हूं. अभी खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव के साथ ज्यादा बातचीत है, क्योंकि हाल ही में साथ में काम किए हैं. लेकिन पवन जी के साथ मैंने लंबे वक्त पहले काम किया था. 

रीना ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि जैसे कोई शो या फिल्म हम करते हैं वो ऑफ एयर होता है तो सब गायब हो जाते हैं. तो टच में रहना मुश्किल हो जाता है. लेकिन हां हमारे बीच एक रिस्पेक्टेड रिश्ता है. बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है. हो सकता है अगर मैं पवन जी को बोलूं कि मुझे काम की जरूरत है तो वो मना नहीं करेंगे. पवन जी पर तो मां सरस्वती की कृपा है, वो ऐसे ही कमाल कर रहे हैं, हम ही रेंग रहे हैं.  

लिंकअप की खबरों को किया खारिज

इसके बाद रीना ने लिंक-अप की खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि- औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे अगर पैक-अप हुआ और मैं किसी की गाड़ी में बैठकर निकल गई घर के लिए, या उनसे ड्रॉप-पिकअप ले लिया तो तुरंत बातें बन जाती हैं. वहां रिश्तों पर सवाल खड़े हो जाते हैं. सोशल मीडिया से हमें भी खबरें मिल जाती हैं, आप स्लाइड मारते हैं तो एक दो रील ऐसी मिल जाती हैं. या फिर कभी सेट पर जाते हैं तो 10 लोग बैठकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं. 

पवन सिंह की विवादित जिंदगी क्या बोलीं रीना

पवन सिंह की जिंदगी में चल रही कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में रीना भी सुनती-पढ़ती हैं. इन पर रिएक्ट करते हुए वो बोलीं कि- इतना तो हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं. लेकिन हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, पर क्योंकि ये फील्ड ऐसी है और सेलेब्रिटीज की जिंदगी में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं तो सब कुछ लाइमलाइट में लाना चाहते हैं. तो आपका पर्सनल कुछ नहीं रह जाता है. आप इधर-उधर कहीं भी जाओ न्यूज बन जाती है. पर आपके रिश्ते किससे अच्छे हैं, किससे नहीं वो आपको ही पता होगा. आपको किससे बनाना है, किससे बिगाड़ना है, वो आप ही समझ सकते हैं. 

पवन सिंह की शादी और अफेयर

अफवाह रहती है कि रीना और पवन की शादी ज्यादा लंबी नहीं चली थी. वो पहले से तलाकशुदा और एक बच्चे की मां थीं. वहीं पवन से उम्र में बड़ी भी थीं. आनन-फानन में हुई इस शादी से तलाक के बाद पवन ने नीलम सिंह से शादी रचाई थी, जिन्होंने मुंबई के फ्लैट फांसी लगाकर जान दे दी थी. इसके बाद उनका अफेयर एक्ट्रेस-सिंगर अक्षरा सिंह से हुआ, हालांकि उनसे भी रिश्ता तोड़ पावर स्टार ने ज्योति सिंह संग सात फेरे लिए थे. अब उनसे भी तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है.

