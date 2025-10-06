scorecardresearch
 

'भाभी का इतना बड़ा अपराध नहीं', ज्योति सिंह के सपोर्ट में खेसारी, पवन सिंह से पूछा- कितना गिरोगे?

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें ज्योति ने सुसाइड की धमकी दी है. इस झगड़े में खेसारी लाल यादव ने ज्योति का समर्थन किया है और पवन सिंह की आलोचना की है.

खेसारी ने पवन सिंह पर साधा निशाना (Photo: Instagram @khesari_yadav/singhpawan999)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पर विवाद छाया हुआ है. रियलिटी शो राइज एंड फॉल में जाने से पहले ज्योति सिंह संग उनका झगड़ा चल रहा था. ज्योति ने सुसाइड की धमकी दी थी. अब शो से निकलने के बाद फिर से ज्योति और पवन सिंह के बीच मामला गरमाया हुआ है. नाराज होकर ज्योति ने फिर से सुसाइड की बात कही है. दोनों के इस मुद्दे पर खेसारी लाल यादव का रिएक्शन आया है. 

ज्योति की पवन सिंह के घर में 'नो एंट्री'
दो दिन पहले ज्योति ने पोस्ट डाला था कि वो पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ स्थित घर जाएंगी. ज्योति को पूरा भरोसा था कि उनके पति उनसे एक बार तो मुलाकात करेंगे. ज्योति का कहना था कि वो फैंस के कहने पर पवन सिंह से मिलने आई हैं. लेकिन जब वो पावर स्टार के घर पहुंचीं तो वहां उन्हें घर के अंदर एंट्री नहीं दी गई. उल्टा पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी. ये सारा नजारा ज्योति ने फोन में कैद किया. उन्होंने लाइव आकर पवन सिंह के घर का नजारा दिखाया. ज्योति ने बताया कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है.

ज्योति के मुताबिक, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है. वो वीडियो में फूट-फूटकर रोती दिखीं. उन्होंने कहा कि वो इसी घर में अपनी जान दे देंगी. उन्हें पागल कर दिया गया है. ज्योति ने कहा- मैं इसी घर में जहर खाकर मरूंगी. अगर मुझे थाने में जाना पड़ा तो मैं यहां से मर कर निकलूंगी.

ज्योति के सपोर्ट में खेसारी लाल
ज्योति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पवन सिंह के फैंस ने भी ज्योति को सपोर्ट किया है. उन्होंने पावर स्टार से ज्योति को माफ करने को कहा. उधर, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो सामने आया है. उन्होंने ज्योति को सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को गलत बताया है. 

इंटरव्यू में खेसारी ने कहा- ''भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है. उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है. आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो. उस महिला को भी माफ करो. हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए. मेरी बहन तो नहीं है. लेकिन बेटी है. उसके नजरिए से जब उस महिला को देखता हूं तो लगता है अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो... इंसान किस हद तक गिरेगा. दया आती है उन पर.''

''अगर उनका अपराध इतना बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आकर बोलो. मैं बहुत प्यार करता हूं उस इंसान (पवन सिंह) से, लेकिन उनकी गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता. मैं उनका चमचा नहीं हूं. मैं चाटूकारिता नहीं करता. पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते जो मैं कहूं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं. नहीं कर रहे हो आप बढ़िया. ये सही नहीं है. ये गलत है तो है.''

