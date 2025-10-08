पवन सिंह के कैरेक्टर पर उठाए खेसारी ने सवाल, खुद शादीशुदा होकर कर चुके अफेयर

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी जिंदगी में हंगामा मचा हुआ है. पवन सिंह की जिंदगी तगड़े विवादों में चल रही है. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उनकी नाक में दम किया हुआ है. बताया जा रहा है कि रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में जाने से पहले पवन और पत्नी ज्योति के बीच झगड़ा चल रहा था. सोशल मीडिया पर ज्योति ने बताया था कि पवन सिंह उनसे मिलने से मना कर रहे हैं. उन्होंने ज्योति और उनके माता-पिता का अपमान किया है. साथ ही उन्होंने आत्महत्या की धमकी भी दे डाली थी.

पवन सिंह पर गुस्साए खेसारी

इन दिनों पवन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच उनके रास्ते में ज्योति सिंह आ गई हैं. ज्योति बतौर पत्नी अपने हक की मांग कर रही हैं. ऐसे में चाहनेवालों का सपोर्ट भी काफी हद तक उनकी तरफ है. पवन खुद खरी-खरी सुन रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि पावर स्टार को अपनी पत्नी को साथ रखना चाहिए. इस मौके का फायदा भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव उठाते नजर आ रहे हैं. खेसारी और पवन की दुश्मनी पुरानी है. दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. ऐसे में अब खेसारी ने पवन सिंह पर तंज कसा है.

इस विवाद पर बात करते हुए खेसारी ने पवन पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह का चमचा नहीं हूं. उन्होंने ज्योति के साथ गलत किया है. लोगों से भी उन्होंने दरख्वास्त की कि अगर ज्योति चुनावी मैदान में आती हैं तो उन्हें सपोर्ट कर जिताया जाए. खेसारी ने कहा, 'उस महिला को कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं सुनाया. उसे पति से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है. अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है. उसने सबकुछ अपना बर्बाद कर दिया है. एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होती. उन्हें जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए'

खेसारी ने यहां अपनी गलतियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि जिंदगी में उन्होंने भी गलतियां की हैं. खेसारी ने कहा, 'मैं अपने परिवार को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि मेरे पास जब कुछ नहीं था, उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी, जिसका नाम चंदा है.' उन्होंने पवन सिंह को लेकर कहा कि वो उनके भाई समान हैं लेकिन उनका घर नहीं चलाते. अगर वो गलत करेंगे तो मैं उन्हें गलत कहूंगा. मैं थूक पर नहीं चाटता.

काजल राघवानी संग था खेसारी का अफेयर?

वैसे जो खेसारी लाल यादव, ज्योति सिंह को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनका खुद का दामन साफ नहीं है. अपनी पत्नी चंदा को अपनी प्राथमिकता बताने वाले खेसारी खुद अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो पत्नी से झगड़ा होने पर कहते हैं कि अगर वो उन्हें छोड़ दें तो शायद 5 मिनट में 25 ऑप्शन और मिल जाएंगे. इतना ही नहीं, भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी संग खेसारी लाल का नाम भी जुड़ चुका है. चर्चा थी कि खेसारी का काजल संग तब रिश्ता था जब वो शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता थे. इस बारे में काजल ने खुलकर बात भी की थी.

एक्ट्रेस पर खेसारी को छोड़ने का इल्जाम लगा था. इसपर काजल राघवानी ने कहा था, 'खेसारी जी ने जो शब्द बोले हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया है. तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे. उनसे पूछिए. उसके बाद से मुझे ट्रोल किया जा रहा है. मेरे साथ गाली गलौच की जा रही है. मैं बिहार से नहीं हूं. मैं गुजरात से हूं. मेरा करियर यहां है. मेरी कर्मभूमि है ये. मैंने अपना करियर यहां बहुत मेहनत से बनाया है.'

सितंबर 2025 में ही काजल ने कहा था, 'चार साल पुरानी बात है. उस समय मुझे धमकाया गया. मेरा करियर है. मुझे फैमिली चलानी है. सबको देखना है मुझे. उस समय में दब गई. शायद मैं डर के दब गई थी. मेरा यहां पर कोई सपोर्टर नहीं था.' काजल राघवानी का दावा है कि खेसारी लाल ने अपने फैन्स से उन्हें ट्रोल कराया. उस समय वो डर गई थीं, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं हैं.'

इसके अलावा खेसारी लाल यादव को हिंदी टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी संग भी कोजी होते देखा जा चुका है. दोनों का जिम वर्कआउट वीडियो वायरल हुआ था, जिसे अश्लील करार दिया गया था. इस वीडियो में आकांक्षा को खेसारी से लिपटकर एक्सरसाइज करते देखा गया था.

