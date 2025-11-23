scorecardresearch
 

पवन सिंह ने लगाया गले, भावुक हुई 'दुल्हनिया', हाथ पकड़कर बोलीं- दिल को छू गए...

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और बिग बॉस फेम सना खान का नया गाना 'ले जाएंगे तेरे सजना' रिलीज होते ही फैंस के बीच हिट हो गया है. सना ने इंस्टाग्राम पर पवन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके मीठे शब्दों ने उन्हें प्रेरित किया. गाना रिलीज के कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज पार कर चुका है और ट्रेंडिंग की लिस्ट में नंबर 2 पर है.

सना ने बांधे पवन सिंह की तारीफों के पुल (Photo: Screengrab)
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का अलग ही जलवा है, वो कुछ भी करते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं, हर कोई उनका फैन बन जाता है. हाल ही में उनका एक गाना ले जाएंगे तेरे सजना रिलीज हुआ, जहां बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सना सुल्तान उनकी दुल्हन बनी नजर आईं. सना पवन संग काम करके इतनी खुश हैं कि उनकी तारीफों के पुल बांधने से खुद को रोक नहीं पाईं. 

पवन सिंह की मुरीद हुईं सना खान

सना सुल्तान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और पावर स्टार की तारीफों के पुल बांधे. वीडियो में सना पवन सिंह को गले लगाते दिख रही हैं. वो पिंक कलर के लहंगे में दुल्हन बनीं बेहद सुंदर लग रही हैं. वहीं पवन भी दूल्हा बने उनका हाथ पकड़कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. वेडिंग एंथम बताए जा रहे इस गाने में दोनों पति-पत्नी नजर आए हैं. 

वीडियो पोस्ट कर सना ने पवन के साथ काम करने को लेकर अपनी फीलिंग्स भी बयां की. सना ने बताया कि वो एक्टर कितने महान हैं. सना लिखती हैं- बस, जब पैक अप होने ही वाला था. पवन जी के मीठे शब्दों ने दिल छू लिया- 'एक दिन आप बड़ी कलाकार बनेंगी.' ये कहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. इतने महान कलाकार से ऐसी बात सुनना. मुझे हर दिन और बड़ा सपना देखने की प्रेरणा देता है. इस खूबसूरत पल और प्रेरणा के लिए आभारी हूं.

फैंस ने लुटाया प्यार

सना के पवन की तारीफ में कहे शब्द फैंस को भी खूब पसंद आ रहे हैं. कमेंट सेक्शन में सभी उन्हें टीआरपी किंग बताते हुए कह रहे हैं कि, पवन सिंह का अंदाज ही ऐसा है कि जो भी उनके साथ काम करता है, वो उनका फैन बन जाता है. 

भोजपुरी सॉन्ग ले जाएंगे तेरे सजना, ऑडियन्स के बीच खूब हिट हो रहा है. गाने में विदाई का दर्द दिखाया गया है. रिलीज के कुछ ही दिनों के अंदर ये गाना लाखों व्यूज पार कर चुका है और ट्रेंडिंग की लिस्ट में नंबर 2 पर है. सना खान को भी इस गाने से खूब पॉपुलैरिटी मिली है. वो इससे पहले बिग बॉस ओटीटी 2 का हिस्सा रह चुकी हैं.

