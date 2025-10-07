पवन सिंह को 'करणी सेना भारत' का अल्टीमेटम- करना होगा इंसाफ, ज्योति सिंह से की मुलाकात

पवन सिंह-ज्योति सिंह का निजी मामला अब पब्लिक में आ चुका है. कपल की शादी में चल रही खटपट ने अब करणी सेना भारत का भी ध्यान खींच लिया है. उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार को अल्टीमेटम दिया है कि वो ज्योति से चल रहे मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाएं. करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने ज्योति से फोन पर बात कर मुलाकात भी की है. करणी सेना ने उन्हें पूरी तरह से मदद देने का आश्वासन भी दिया है. इस पूरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

ज्योति से की फोन पर बात

वीर प्रताप ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटोज और कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट कर बताया कि ज्योति से मुलाकात में क्या बात हुई. उन्होंने लिखा कि- अभी मेरी ज्योति सिंह से बात हुई. अगर ज्योति से मिलने के बाद ये लगा की इस बिटिया के साथ बुरा हो रहा है तो उसकी लड़ाई बस उसी की नहीं रहेगी फिर ये लड़ाई पूरे समाज की हो जाएगी. फिर सामने वाला कोई भी हो, उसको ठीक कर दिया जाएगा. मैं पूरे देश से इस लड़ाई में सपोर्ट करने का अनुरोध करता हूं.

जनआधार पर किया संपर्क

वहीं कॉल पर बात करते हुए ज्योति उन्हें अपनी आपबीती सुनाती हैं. ज्योति कहती हैं कि वो हमसे चाहते क्या हैं हम क्या करें. चुनाव में सहयोग में कहें सिर्फ या उनकी पत्नी बनकर रहें. बैठकर बात तक नहीं कर रहे हैं. जवाब में वीर प्रताप कहते हैं- चुनाव की बात अलग है. ये फैमिली से जुड़ा हुआ मामला है. मुझे लगभग 10 लाख लोगों ने आपसे संपर्क करने को कहा है कि ज्योति को मदद मिलनी चाहिए. तो मैं इस बीच आया हूं. ये समाज की मीडिया की बात है, आप हमारी बहन हैं तो आप बहन हैं, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं.

अकेली पड़ीं ज्योति को मिली हिम्मत

तो ज्योति कहती हैं कि- मैं टूट चुकी हूं भैया. मेरे साथ चलने वाले मेरे पिताजी भी नहीं हैं अभी. क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है. सोचिए इस कंडीशन में एक लड़की आपसे मिलने आई है. उसे आप घर पर बुलाकर, उसके कमरे में आप पुलिस भेज दे रहे हैं. ना वहां हमारे पिता हैं. ना भाई हैं. और सीधे पुलिस हमें हमारा हाथ खींचकर वहां से ले जा रही है. वो तो हमारे पति है ना.

करणी सेना ने किया मदद का वादा

करणी सेना ने वीडियो में ज्योति से मंजूरी ली कि क्या वो सच में चाहती हैं कि करणी सेना उनकी मदद करे, और उनके साथ खड़ी रहे? ज्योति से हां में जवाब मिलने पर वीर प्रताप आश्वासन देते हुए कहते हैं कि चाहती हो तो, जिस स्तर पर चाहोगी उस लेवल पर जाकर तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे. ये हमारा वादा है. हम कुछ बेहतर करेंगे.

क्या है मामला?

मालूम हो कि, रविवार को ज्योति पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ वाले निवास स्थान पर पहुंची थीं. जहां भोजपुरी पावर स्टार ने उनसे मिलने से मना कर दिया और बीच-बचाव के लिए पुलिस बुलाई. इस पूरे मामले का वीडियो लाइव कर ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए दिखाया था. मामले को तूल मिली तो पवन ने एक इंस्टा पोस्ट कर अपनी सफाई दी कि ज्योति से डेढ़ घंटे बात हुई, इस दौरान वो चुनाव की ही बात करती रहीं. हालांकि पलटवार में ज्योति ने इसे गलत बताया और जनता से मदद की गुहार लगाई है.

