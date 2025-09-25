scorecardresearch
 

पवन सिंह ने बर्बाद किया लोगों का करियर? आरोपों पर एक्टर ने किया रिएक्ट, बोला- भगवान...

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का इंडस्ट्री में दबदबा और विवादों से पुराना नाता रहा है. पवन सिंह को लेकर अब तक बहुत कुछ कहा जाता रहा है. भोजपुरी एक्टर आदित्य ओझा ने पावर स्टार को लेकर इन कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है.

पवन सिंह पर बोले आदित्य ओझा (PHOTO: Instagram @singhpawan999, @OfficialAdityaOjha)
पवन सिंह पर बोले आदित्य ओझा (PHOTO: Instagram @singhpawan999, @OfficialAdityaOjha)

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. पवन सिंह इंडस्ट्री के वो स्टार हैं, जो कुछ ना करके भी सुर्खियां बटोर ले जाते हैं. पवन सिंह अपने नेक कामों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं और विवादों से भी उनका गहरा नाता है. उन पर ये भी आरोप लगता आया है कि वो लोगों का करियर बर्बाद करने का दम रखते हैं. पवन सिंह को लेकर कही गई बातों पर भोजपुरी एक्टर आदित्य ओझा ने रिएक्ट किया है. 

पवन सिंह का दबदबा है
आदित्य ओझा से पूछा गया कि ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का काफी दबदबा है. इंडस्ट्री में चाहें तो वो किसी का करियर बना सकते हैं. चाहे तो किसी का करियर बिगाड़ सकते हैं. ऐसा उनके बारे में तब भी सुना गया था, जब अक्षरा सिंह के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था. एक्टर ने इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए फिल्म विंडो से कहा कि अगर उनमें ऐसी ताकत है, तो बिगाड़ना बहुत आसान है. 

आगे वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध में एक रत्नाकर डाकू थे. वो लोगों को मारकर उंगलियां काट देते थे. अगर आपके पास ऐसी ताकत है, तो मुझे लगता है आप अपनी ताकत किसी को बनाने में लगाएं. बिगाड़ना तो बहुत आसान है. आदित्य कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सुना है कि पवन सिंह ने किसी का करियर बिगाड़ा है. अगर बिगाड़ना चाहे भी तो मुझे लगता है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे एक इंसान दूसरे इंसान का कुछ बिगाड़ सकता है. 

पवन सिंह पर लगे आरोप 
पवन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है. एक समय पर इंडस्ट्री में उनके और अक्षरा सिंह के रोमांस के चर्चे थे. लेकिन पवन सिंह ने अक्षरा को धोखा देकर ज्योति सिंह से शादी रचाई. रिश्ता टूटने के बाद अक्षरा ने उन पर कई आरोप लगाए. वहीं अब एक्टर की शादीशुदा जिंदगी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है. इसके अलावा इंडस्ट्री में कई स्टार्स संग उनके पंगे भी होते रहते हैं. 

हालांकि, पावर स्टार ने इन आरोपों पर कभी खुलकर बात नहीं की है. प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो 'राइज एंड फॉल' से निकलकर पवन सिंह इन दिनों बिहार इलेक्शन में बिजी हैं. 

---- समाप्त ----
