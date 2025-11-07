पवन सिंह क्यों हैं पावर स्टार? निरहुआ ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- वो बनावटी नहीं...

बिहार में इन दिनों हर तरफ चुनाव है, जिससे कई लोगों के बीच आपस में बयानबाजी जारी है. भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी इसमें शामिल हैं, जो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं. खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच बयानबाजी के बाद, अब दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' भी इसमें जुड़ चुके हैं. हालांकि इस बार उन्होंने किसी की बुराई नहीं, बल्कि तारीफ की है.

और पढ़ें

पवन सिंह के 'पावर स्टार' कहलाने पर क्या बोले निरहुआ?

निरहुआ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह पर खुलकर बात की है. दोनों स्टार्स एक-दूसरे के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनका करियर भी एक ही साथ शुरू हुआ था. बता दें कि पवन सिंह इन दिनों NDA के प्रचारक हैं, वहीं निरहुआ बीजेपी के नेता हैं. ऐसे में निरहुआ ने अपने को-स्टार की तारीफ में कई बातें कही हैं.

निरहुआ ने पवन सिंह को 'पावर स्टार' कहलाए जाने पर कहा, 'उन्हें पावर स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत लोग उन्हें प्यार करते हैं. आप भोजपुरी सिनेमा छोड़िए, हिंदी सिनेमा में भी उनका जलवा है. इतने बेहतरीन गायक आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. उनके ऊपर मां सरस्वती की कृपा है. जब वो गाते हैं, तो कोई अगर उनका दुश्मन भी होगा, वो भी कहेगा कि भाई क्या गाए हो.'

Advertisement

'उनके जलवा देखिए, वो भोजपुरी के अलावा हिंदी फिल्मों में भी गा रहे हैं तो वो फिल्म उनके एक गाने पर तहलका मचा रही है. स्त्री 2 का उनका गाना आई नहीं, कितना मजेदार गाना है. वो इतना पॉपुलर हुआ, हमने देखा कि बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी पार्टी में वो गाना बज रहा है. पवन सिंह का हर गाना एक से बढ़कर एक है. उनके गाने हमने लंदन के डिस्को में भी बजते देखे हैं.'

पवन सिंह के गानों के फैन हैं निरहुआ?

निरहुआ ने आगे खुद को पवन सिंह का फैन बताते हुए कहा, 'गानों के मामले में पवन सिंह का कोई मुकाबला नहीं है. हम लोग तो बचपन से उनके फैन हैं. हम जब गाते भी नहीं थे, तब वो गाते थे. मेरे गुरू जो थे, उनकी रिकॉर्डिंग टी-सीरीज में जब होती थी, तब मैं उन्हें देखने जाता था. वहां उस समय भी पवन सिंह रिकॉर्डिंग किया करते थे. हम उन्हें देखते थे और सीखते थे, सोचते थे कि अरे, पवन जी को देख रहे हैं.'

'हमने उनके गाने बहुत सुने हैं और आज भी सुनते रहते हैं. पवन सिंह दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं. उनमें कुछ भी बनावटी नहीं है, वो किसी को भी उनके मुंह पर बोलने का साहस रखते है. उन्हें कोई पसंद आया तो ठीक, वरना नहीं.' मालूम हो कि निरहुआ ने अपना सिंगिंग डेब्यू साल 2003 में हिट गाने 'निरहुआ सटल रहे' से किया था. वहीं पवन सिंह 1997 में अपना पहला गाना 'ओढनिया वाली' लेकर आए थे.

---- समाप्त ----