आम्रपाली और निरहुआ का गाना 'बीड़ी' हो रहा वायरल, फैंस बोले- गर्दा उड़ा दिया...

भोजपुरी गानों का जलवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में दिखाई देता है. इसी बीच भोजपुरी की स्टार जोड़ी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे का जबरदस्त गाना काफी लंबे समय बाद रिलीज हुआ है. जिसका नाम 'बीड़ी' है. इस गाने ने आते ही फैंस के बीच अपनी जगह बना ली और सभी आम्रपाली और निरहुआ की जुगलबंदी देख फिदा हो गए.

बता दें कि 'बीड़ी' गाने के म्यूजिक की लोग काफी तारीफ कर रहे है. यूट्यूब पर आते ही इसपर गजब का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. कुछ ही समय में इस गाने पर लाखों व्यू आ गए. वहीं कई लोग तो इसपर रील्स भी बनाने लग गए.

क्या है इस बीड़ी गाने में?

दरअसल बीड़ी गाने में पति-पत्नी की प्यारी सी नोंक-झोंक को दिखाया गया है. जो हर कपल के बीच होती रहती है. एक तरफ आम्रपाली दुबे है, जिसे बीड़ी पीने का काफी शौक है. जो बीड़ी पीने के चक्कर में अपनी साड़ी जला लेती है. वहीं दूसरी ओर निरहुआ है, जिसे पान खाने का शौक है. पान खाते वक्त उसे होश ही नहीं रहता और वो अपना कुर्ता गंदा कर लेता है.

इस गाने में बिहार के फोक म्यूजिक का जमकर इस्तेमाल किया गया है, जो इसे काफी खास बना रहा है. भोजपुरी गानों को सुनने वाले लोगों को ये काफी पंसद आ रहा है. इसके अलावा निरहुआ और आम्रपाली की केमिस्ट्री भी देखते ही बन रही हैं. खबर लिखे जाने तक इस गाने को अब तक 1.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.



छा गए आम्रपाली और निरहुआ

इस गाने के वायरल होते ही एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक है. गाने पर जमकर रिएक्शन से भी इस बात पर मुहर लगते हुए दिख रही है. वहीं इस गाने को निरहुआ और आम्रपाली ने ही गाया है.

लोगों का आ रहे जमकर रिएक्शन

इस गाने पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'अंदाज़ पुरनका बा, स्टाइल नवका बा!' इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, 'भोजपुरी के गाने अब बदलते नजर आ रहे हैं.' एक यूजर ने लिखा, 'देर से आया पर गर्दा उड़ा दिया.'

